Apple‘ın 12 Eylül etkinliğinden birkaç gün önce, iOS 11’in final sürümü çıkmış ve bu sayede duyurudan önce, tanıtılacak cihazlar ve özellikleriyle ilgili birçok ayrıntı da ortaya çıkmıştı.

Apple, sızan tüm detayları yaptığı duyurularla birlikte doğrulamış oldu. Ancak iki saate yakın süren etkinlik boyunca değinilmeyen tek ayrıntı iOS 11’in yeni duvar kağıtları olmuştu.

Apple yeni duvar kağıdı fotoğrafları geliştirdi, bunların bazıları sadece en son iPhone modellerine özel olarak çıkıyor. Bazı soyut resimler, Dünya ve Ay duvar kağıtları, çiçekli duvar kağıtları ve tamamen siyah renkli bir duvar kağıdı dikkat çekenler arasında bulunuyor. Hatta Apple’ın nostaljik altı renkli logosunu çağrıştıran duvar kağıtları da bulunuyor.

Eğer bu duvar kağıtlarını isterseniz, aşağıda bağlantılarıyla birlikte bulabilirsiniz. Bunları sadece iPhone’unuza değil, istediğiniz herhangi bir cihaza yükleyebilir ve duvar kağıdı olarak ayarlayabilirsiniz.

İndirmek istediğiniz duvar kağıdının, kesilmiş ön izleme görüntüsünün hemen altında bulunan indirme bağlantısına tıklatın. Daha sonra açılan tam boyutlu orijinal görüntünün üstüne hafifçe bastırarak menünün açılmasını sağlayın. Bunu da cihazınıza kaydedin.

Eğer iPhone’da duvar kağıdının nasıl ayarlanacağını bilmiyorsanız, bu Apple bağlantısı size yardımcı olacaktır.

İndir: Bu bağlantıya tıklatın, daha sonra kaydedin

İndir: Bu bağlantıya tıklatın, daha sonra kaydedin

İndir: Bu bağlantıya tıklatın, daha sonra kaydedin

İndir: Bu bağlantıya tıklatın, daha sonra kaydedin

İndir: Bu bağlantıya tıklatın, daha sonra kaydedin

İndir: Bu bağlantıya tıklatın, daha sonra kaydedin

İndir: Bu bağlantıya tıklatın, daha sonra kaydedin

İndir: Bu bağlantıya tıklatın, daha sonra kaydedin

İndir: Bu bağlantıya tıklatın, daha sonra kaydedin

İndir: Bu bağlantıya tıklatın, daha sonra kaydedin

İndir: Bu bağlantıya tıklatın, daha sonra kaydedin

İndir: Bu bağlantıya tıklatın, daha sonra kaydedin

İndir: Bu bağlantıya tıklatın, daha sonra kaydedin

İndir: Bu bağlantıya tıklatın, daha sonra kaydedin

İndir: Bu bağlantıya tıklatın, daha sonra kaydedin

İndir: Bu bağlantıya tıklatın, daha sonra kaydedin

İndir: Bu bağlantıya tıklatın, daha sonra kaydedin

İndir: Bu bağlantıya tıklatın, daha sonra kaydedin

İndir: Bu bağlantıya tıklatın, daha sonra kaydedin

İndir: Bu bağlantıya tıklatın, daha sonra kaydedin