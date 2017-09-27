Apple‘ın en yeni mobil işletim sistemi sürümü iOS 11, geçtiğimiz hafta yayınlanmıştı. Araştırma şirketi MixPanel’in verilerine göre, bir haftalık zaman dilimi içinde uyumlu cihazların yüzde 25.28’i Apple’ın en yeni mobil işletim sistemi sürümüne kavuştu.

İşletim sistemi yayınlandıktan sonra 24 saat içinde uyumlu cihazların yüzde 10’una ulaşmıştı. Bu da geride kalan 6 gün içinde yüzde 15’lik bir artış kaydedildiği anlamına geliyor. Yeni mobil işletim sistemi sürümünün yayınlanmasıyla birlikte iOS 10’un benimseme oranı da yüzde 67.83’e indi. iOS’in daha eski sürümlerinin yüklü olduğu cihazların kullanım oranı ise yüzde 6.89 seviyesinde seyrediyor.

Apple’ın en yeni mobil işletim sistemi sürümünün benimseme oranı, selefine kıyasla daha yavaş bir hızla artıyor. Geçtiğimiz yıl yayınlanan iOS 10, bir hafta içinde uyumlu cihazların yüzde 34’üne ulaşmayı başarmıştı.

Apple, iOS 10 güncellemesinde bazı yükleme problemleri yaşamıştı. Yeni sürümde ise bu tarz sorunlar gözlemlenmiyor. Ancak uygulamalarda yaşanan yavaşlamalar ve performans düşüşü gibi sorunlarla ilgili çıkan haberler, kullanıcıları güncellemeyi yüklemekten alıkoymuş olabilir.

Apple bazı iOS 11 özelliklerini henüz kullanıcılara sunmuş değil. Apple Pay üzerinden para transferi, iMessage mesajları için iCloud’da depolama desteği gibi yenilikler henüz kullanıcılarla buluşmadı.

iOS 11 için ilk güncelleme yayınlandı

iOS 11 için hazırlanan ilk güncelleme de yayınlandı. iOS 11.0.1 güncellemesi Microsoft e-posta servislerinden yararlanan kullanıcıları etkileyen bir e-posta açığını kapatıyor.