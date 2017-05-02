iOS 11 akıllı pil modları ve farklı ödeme seçenekleri sunabilir

Apple’ın geleneksel geliştirici konferansı WWDC, bu yıl 5 Haziranda kapılarını açacak. Etkinlik San Jose şehrinde gerçekleştirilecek. Cupertino merkezli şirket geleneksel takvimine bağlı kaldığı takdirde, iOS 11 de ilk kez bu konferansta gün yüzüne çıkmış olacak.

WWDC 2017’nin açılış etkinliğinde Apple’ın en yeni mobil işletim sistemi sürümüyle ilgili detayların açıklanması bekleniyor. Geri sayım devam ederken, yeni iOS sürümünün özelliklerine ilişkin çeşitli sızıntı ve iddialar da etrafta dolaşıyor.

“cyanhat” rumuzlu bir Reddit kullanıcısı tarafından yapılan, daha sonra ise silinen bir paylaşımda 11. iOS sürümünde bulunması beklenen bazı özellikler sıralanıyor. Arkadaşlar arasında para transferi, otomatik düşük güç modu ve standart arama modu olarak FaceTime Audio’nun kullanılması, potansiyel özellikler arasında yer alıyor.

Arkadaşlar arası para transferinin güncellenen Cüzdan uygulaması üzerinden gerçekleşebileceği belirtiliyor. Güncelleme çerçevesinde uygulamaya sosyal bir akışın ve iMessage entegrasyonunun da eklenebileceği söyleniyor. Bu da Apple’ın mesajlaşma platformuyla para transferi gerçekleştirilebileceği anlamına geliyor.

FaceTime Audio’nun Apple cihazları arasında standart iletişim yöntemi olarak hücresel aramanın yerini alabileceği de iddia edilenler arasında yer alıyor. iMessage’ın Apple cihazları arasında standart mesajlaşma yöntemi olduğu düşünülünce bu duruma pek de şaşırmamak gerekiyor.

Reddit’te yapılan paylaşıma göre, yeni iOS sürümüyle birlikte düşük güç modu da daha akıllı hâle gelecek. Kullanıcıların düşük güç modundan yararlanma alışkanlıklarını gözlemeye başlayacak olan işletim sistemi, bir takvim oluşturacak ve bu moda otomatik olarak geçecek. Coğrafi açıdan da uyumlu hâle geleceği söylenen mod, kullanıcılar evlerinden uzaktayken de otomatik olarak devreye girecek.

iOS 11 ile ilgili detaylar için biraz daha sabretmek gerekiyor

Sızan bilgilerin kaynağının silinen bir Reddit paylaşımı olduğunu ve sızıntı kaynağı kullanıcının güvenilirliğinin tartışılır olduğunu unutmamakta fayda var. Sızan bilgilerin doğru olup olmadığını görmek için biraz daha sabretmek gerekiyor.