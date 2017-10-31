iOS 11.1 yayınlandı, mutlaka güncelleyin

Apple eylül ayında yayınlanan iOS 11 için ilk büyük güncellemeyi bu akşam saatlerinde yayınladı. iOS 11, 70’in üstünde yeni emoji başta olmak üzere, bazı değişiklikleri ve güncellemeleri iPhone ve iPad’lere getiriyor.

Yenilikler arasında 3D Touch ekranlı iPhone’larda, iOS 11 ile birlikte kaybolan; ekranın sol kenarına hafifçe bastırarak son uygulamalar ekranını açma özelliğinin geri gelmesi de bulunuyor.

Ayrıca iOS 11.1, KRACK adlı Wi-Fi açığına karşı bir yama da barındırıyor. Bu nedenle iOS’in bu en son güncellemesi ayrı bir önem taşıyor. Ayrıca her güncellemede olduğu gibi, çeşitli hata düzeltmeleri ve iyileştirmeler de bu güncellemeyle geliyor.

iOS 11.1’i iOS 11 sürümünü destekleyen iPhone veya iPad’lerinize yükleyebilirsiniz.