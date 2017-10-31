Teknoblog Mobil iOS 11.1 yayınlandı, mutlaka güncelleyin

iOS 11.1 yayınlandı, mutlaka güncelleyin

Sabri Küstür
-
PAYLAŞIN

ios 11.1Apple eylül ayında yayınlanan iOS 11 için ilk büyük güncellemeyi bu akşam saatlerinde yayınladı. iOS 11, 70’in üstünde yeni emoji başta olmak üzere, bazı değişiklikleri ve güncellemeleri iPhone ve iPad’lere getiriyor.

Yenilikler arasında 3D Touch ekranlı iPhone’larda, iOS 11 ile birlikte kaybolan; ekranın sol kenarına hafifçe bastırarak son uygulamalar ekranını açma özelliğinin geri gelmesi de bulunuyor.

Ayrıca iOS 11.1, KRACK adlı Wi-Fi açığına karşı bir yama da barındırıyor. Bu nedenle iOS’in bu en son güncellemesi ayrı bir önem taşıyor. Ayrıca her güncellemede olduğu gibi, çeşitli hata düzeltmeleri ve iyileştirmeler de bu güncellemeyle geliyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
iOS 11 İncelemesi

iOS 11.1’i iOS 11 sürümünü destekleyen iPhone veya iPad’lerinize yükleyebilirsiniz.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz

Lütfen yorumunuzu yazınız
Lütfen adınızı ve soyadınızı giriniz