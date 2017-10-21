iOS 11.1 ve watchOS 4.1 için dördüncü beta sürümü yayınlandı

iOS 11.1 ve watchOS 4.1 için dördüncü beta sürümleri geliştiriciler için yayınlandı. Yeni beta sürümü üçüncü beta sürümünden sadece günler sonra gelmiş oldu.

iOS 11.1 beta sürümüyle birlikte Apple’ın iOS 11’in final sürümünün yayınlanmasıyla birlikte iPhone’lardan kaldırdığı 3D Touch destekli uygulama değiştiricisi hareketi geri gelmişti. Aynı zamanda bu yeni sürümle birlikte erişilebilirlik sisteminde bir hata için düzeltmenin geleceği ortaya çıkmıştı.

iOS 11.1 ile birlikte öne çıkarılan bir yenilik de aralarında atkı, dinozor, kirpi, cinsiyetsiz insan yüzü gibi simgelerin bulunduğu yeni emoji karakterleri olmuştu.

watchOS 4.1 beta sürümü ise Apple Music ve Radyo dinleme özelliklerini akıllı saatlere test amacıyla getiriyor.

iOS 11.1 ve watchOS 4.1 beta 4’ün public beta sürümleri de çıktı. Bu, Apple Beta Program’a kayıtlı kullanıcıların da dördüncü beta sürümünü indirip yenilikleri herkesten önce deneyimleyebilecekleri anlamına geliyor.