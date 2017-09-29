Apple iPhone, iPad, Apple TV ve Mac için iOS 11.1, tvOS 11.1, macOS 10.13.1 public beta sürümlerini yayınladı. Her bir public beta sürümü iOS 11, tvOS 11 ve macOS 10.13 için yayınlanan geliştirici beta sürümlerinin yayınlanmasından bir gün sonra geldi.

Bu yeni public beta sürümlerinin hiçbir tanesi kullanıcı arayüzü tarafında herhangi bir yenilik getirmiyor. En azından ilk beta sürümlerinde bir yenilik görünmüyor. Yine de, gelecek ilk ara sürümde Apple Pay Cash, iCloud’da Mesajlar ve AirPlay 2 gibi özelliklerin gelmesini bekliyoruz.

Apple Watch Series 1’in Apple’ın ABD web sitesinde yer alan sayfasında bu özelliğin ekim sonu geleceği şeklinde bir dipnot yer alıyor. Bundan yola çıkarak, Türkiye’de Apple Pay kullanımda olmadığı için pek işimize yaramayacak olan Apple Pay Cash özelliğinin iOS 11.1 ile birlikte geleceği tahmin ediliyor.

iOS 11.1 beta Apple Watch sahiplerinin watchOS 4.1 beta’ya güncelleme yapmalarını da sağlıyor. Bu yeni sürüm Apple Music üzerinden müzik dinleme ve yeni Radyo uygulamasını getiriyor. Ne var ki, watchOS 4.1 beta şu anda sadece kayıtlı geliştiriciler için sunuluyor. Public beta seçeneği bulunmuyor.

Apple’ın beta programına beta.apple.com adresi üzerinden ücretsiz olarak kayıt yaptırarak yayınlanmış public beta sürümlerinden istediğinizi indirebilirsiniz.

9to5Mac sitesi iOS 11.1 ve watchOS 4.1 beta sürümlerini mercek altına yatırmış ve aşağıdaki videoları yayınlamış. İngilizce olsalar da, bakmakta fayda var gibi görünüyor.