Intel 2017 sonuna kadar, aralarında antenlerin ve denetçilerin de bulunduğu tüm mevcut WiGig donanımlarını esas itibarıyla emekliye ayıracağını açıkladı. Şirket bu teknolojiyi daha çok kablosuz VR deneyimi için elverişli hâle getirmeye odaklanacak. Intel, kullanıcıların kabloları sevmediğinin farkında olduğunu belli ediyor.

WiGig teknolojisi 60 GHz frekans bandında çalışıyor ve 8 Gbps mertebesinde hızlarla veri alışverişi gerçekleştirmeye olanak sağlıyor. Bu, genel olarak gördüğümüz 1.3 Gbps seviyesinden birkaç kat daha hızlı, ancak üstelik ultra yüksek frekansların kullanımı nedeniyle bu dalgaların duvarların içinden geçmesi imkansıza yakın hâle geliyor veya 9 metreden daha ötedeki uzaklıklarda verimli şekilde çalışması mümkün olmuyor. Bu da onun geleneksel Wi-Fi bağlantısının yerini almasını imkansızlaştırıyor.

Şimdiye kadar WiGig bağlantısını genellikle kablosuz dizüstü bilgisayar yerleştirme istasyonlarında ve diğer niş çevresel aygıtlarda görmüştük.

WiGig’in ortalıktan çekilmesi daha hızlı Wi-Fi bağlantıları görmeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Sektör yavaş yavaş 802.11ax protokolüne doğru ilerliyor. Bu teknoloji mevcut 802.11ac Wi-Fi protokolüne göre daha yüksek veri miktarına ulaşmayı hedefliyor. Aynı zamanda yoğun elektromanyetik dalgaların bulunduğu ortamlarda da daha iyi performans vadediyor.

WiGig ise gelecekte sanal gerçeklik uygulamalarının dışında fazla bir kullanım alanı bulmayacak gibi görünüyor. Bu teknolojinin dezavantajları onun daha fazla kullanıcıya ulaşmasını engelliyor. Intel gibi büyük ve güçlü bir şirket onu yaymadıktan sonra, başka şirketlerin desteklemesinin de bir anlamı kalmıyor.