Intel ses tanıma teknolojisinde Amazon ile güçlerini birleştiriyor

Intel ses tanıma teknolojisinde Amazon ile işbirliğine gidiyor. Söz konusu işbirliği çerçevesinde Intel’in yongaları ve akıllı teknolojileri, Amazon’un Alexa ses platformuyla bir araya geliyor. Intel tarafından duyurulan Intel Konuşma Etkinleştirme Geliştirici Kiti, geniş alanda sesle kontrol için tam teşekküllü bir ön uç çözümü olma niteliğini taşıyor.

Mikrofon kurulumunun ve ses sistemlerinin tasarımı gibi zorlu görevleri Intel yerine getirirken, geliştiricilerden sadece bu sisteme uygun uygulamalar yazmaları isteniyor. Yankı önleme, uyandırma kelimeleri ve sinyal oluşturma algoritmaları barındıran kitte, 8 mikrofonlu kurulum ve Intel’in ikili dijital sinyal işlemcisi bulunuyor.

Ön siparişe çıkan geliştirici kitine sahip olmak için 399 dolar ödemek gerekiyor. Söz konusu rakamın hobi amacıyla uygulama geliştiren kişiler için oldukça yüksek olduğu söylenebilir. Ancak bazı oyun konsollarının geliştirme kitleriyle karşılaştırıldığında belirlenen fiyat daha makul görünüyor. Ön sipariş dönemi sona erdiğinde ise kitin mevcut fiyatının üzerine 100 dolar daha eklenecek.

Intel ses tanıma kitinin alternatifi Amazon’da

Intel ses tanıma teknolojisi konusunda Amazon ile işbirliğine gitse de, şirketin sunduğu kitin alternatifine de yine Amazon üzerinden erişilebiliyor. Intel’in geliştirici kitiyle uğraşmak ya da para vermek istemeyenler, Amazon’un geliştirici portalı üzerinden Alexa için yetenekler geliştirebiliyor.