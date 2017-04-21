Intel’in yeni SSD ürünü yeni teknolojisiyle yüksek hız vadediyor

Intel ve Micron Technology, 2012 yılından beri yeni nesil bellek teknolojisi üzerine çalışıyor. 3D XPoint olarak adlandırılan bu teknoloji sunduğu çok yüksek derecede hızla dikkat çekiyor. Aslında bunu DRAM’in hızı ve geleneksel flaş depolamanın kapasitesi arasında kurulmuş bir denge olarak düşünebilirsiniz. RAM’in aksine 3D XPoint uçucu değil, yani güç kesildiğinde depolananlar kaybolmuyor. Ayrıca dört kata varan yoğunluğa sahip.

Şu anda SSD’lerde mevcut olan NAND flaş teknolojisine göre gigabayt başına daha pahalı olsa da, mümkün olan her açıdan daha hızlı, özellikle de söz konusu gecikme ve küçük veri bitlerinin okunması ve yazılmasına olduğunda.

Şimdi Intel bu yeni teknolojiyi taşıyan ilk ürününü piyasaya sunmaya başladı. 375 GB kapasiteli Intel Optane SSD DC P4800X, 1520 dolarlık yurt dışı satış fiyatına sahip bir PCIe kartı, şu anda geleneksel SSD’lerde bulunan popüler NVMe standardıyla aynı şekilde çalışıyor.

Intel yurt dışında bazı yayınlara bu kartı test etme fırsatı sundu. Buna rağmen yeni depolama birimi hakkında oldukça gizemli davranmayı tercih ediyor. AnandTech ve Tom’s Hardware gibi sitelerin editörlerinin kartı test etmek için Intel’in kendi sunucularına bağlanıp uzaktan test etmek zorunda kaldı, kartları kendi sistemlerine takıp test edemediler.

Testlere bakıldığında, 3D XPoint hemen her açıdan mükemmel görünüyor. Giriş ve çıkışın kısıtlı olduğu, ancak terabaytlarca depolama gerektirmeyen durumlarda 3D XPoint yeni gözde olacak gibi görünüyor. Bu yeni teknoloji şu anda daha çok kurumlara hitap ediyor, bununla birlikte NAND veya RAM pazarlarını hiçbir zaman yok etmeyecek gibi görünüyor. Bununla birlikte sahnede yeni bir oyuncu görmek güzel.