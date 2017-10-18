Intel Nervana yapay zekâ işlemci ailesinin duyurusunu yaptı

Yapay zekâ dalgası büyümeye başlarken Intel henüz ortalıkta değildi. Şirketin şimdi ayağını suya sokmaya başladığını, silikon endüstrisindeki hakimiyetini yeniden kazanmak amacıyla, özellikle yapay zekâ için tasarlanmış yeni işlemci ailesini tanıttığını görüyoruz. Intel Nervana Sinir Ağları İşlemci ailesi ya da kısaca NNP bu amaca hizmet edecek.

NNP ailesi otomatik öğrenme sistemlerinin ihtiyaçlarına bir cevap olarak geliştirildi ve PC’lerden daha çok veri merkezlerine girmeyi hedefliyor. Intel’in CPU’ları hâlâ sunucu yığınlarının en güvenilir elemanları olabilir, bazı tahminler veri merkezlerinde pazar payının yüzde 96’sının Intel’in elinde olduğunu gösteriyor. Ancak modern yapay zekâ sistemlerinin iş yükü Nvidia ya da ARM gibi grafik işlemcileri veya GPU’lar üreten şirketler tarafından daha iyi şekilde sunuluyor. Bu şirketlerin işlemcilerine gelen talebin fırladığı belirtiliyor ki, Nvidia’nın gelirleri yıldan yıla yüzde 56 artış gösterdi. Google da bu alanda hamleler yapıyor, Tensor İşlemci Birimi adını taşıyan kendi işlemcilerini geliştirerek bulut bilişim işlerini daha da güçlendiriyor. Bu arada Birleşik Krallık merkezli Graphcore da boşluğu doldurmak için harekete geçen şirketler arasında bulunuyor.

Intel’in süregelmekte olan gelişmelere verdiği cevap yapay zekâ donanımı konusunda tecrübeli şirketleri satın almak oldu. Şirket geçtiğimiz mart ayında görsel teknolojiler alanında uzmanlaşmış olan Mobileye’ı satın alırken, eylül ayında da DJI’ın otonom drone’ları için işlemci üretiminden sorumlu olan yonga üreticisi Movidius da bünyeye katılmıştı. Ayrıca Ağustos 2016’da da derin öğrenme alanında uzmanlaşan bir girişim olan Nervana Systems satın alınmıştı. Şirket o zamandan beri, önceleri “Lake Crest” olarak adlandırılan Sinir Ağları İşlemcilerinin hazırlanması için yoğun şekilde çalışıyordu. NNP yongaları Nervana’nın satın alınmasının doğal bir sonucu, o girişimin deneyimi ve uzmanlığı sayesinde derin öğrenme modelleri için daha hızlı öğrenme süreleri elde edilmesi mümkün oluyor.

Intel, yeni işlemcilerinin ne kadar hızlı olduğu u söylemiyor. Google, en son nesil TPU yongalarının testlerde rakip donanımla başa baş geldiğini söylerken, Intel sadece 2020 yılına kadar derin öğrenme eğitim hızının 100 kat oranında artırılmasının hedeflendiğini ve bu yolda ilerlediğini söylüyor. Benzer şekilde şirket, NNP yongalarının müşterilere ne zaman ulaştırılacağını da söylemiyor. Ancak bu yıl bitmeden sınırlı miktarlarda ürünün sevkiyatının başlaması bekleniyor.