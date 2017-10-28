Intel finans raporu AMD Ryzen tehdidini gözler önüne seriyor

Intel finans raporu, işlemci üreticisi için analistlerinin tahminlerinden daha iyi bir tabloyu ortaya koyuyor. Ancak rakamlara bakıldığında masaüstü işlemcileri konusunda AMD’nin Ryzen ile Intel’e oluşturduğu tehdit daha net biçimde görülüyor.

Intel, yılın üçüncü çeyreğinde gelirlerini bir yıl öncenin aynı dönemine kıyasla yüzde 6 oranında artırdı ve 16 milyar dolara çıkarttı. Net gelir ise yüzde 34 gibi etkileyici bir artışla 4.5 milyar dolara ulaştı.

Ancak şirketin masaüstü işlemci satışlarında, bir önceki yıla göre, yüzde 6’lık bir düşüş kaydedildi. Söz konusu düşüşün en önemli nedeni ise Intel’in ezeli rakibi AMD’nin üçüncü çeyrek performansı olmuş gibi görünüyor.

AMD’nin üçüncü çeyrek raporuna göre, şirketin işlemci ve ekran kartı biriminin geliri 819 milyon dolara ulaştı. Ryzen ve Radeon serilerini barındıran birimin geliri, bir önceki yıla kıyasla yüzde 74 oranında artmış oldu.

Intel finans raporu işlemci birimi dışında ümit veriyor

Intel finans raporu, genel hatları itibarıyla şirket adına “ümit verici” olarak nitelenebilir. İşlemci biriminin geliri yatay bir seyir izlerken, şirket geri kalan faaliyet alanlarının neredeyse tamamında çift haneli oranlarda büyümeyi başardı. Veri merkezi birimindeki büyüme oranı yüzde 7’de kalırken, Nesnelerin İnterneti birimi yüzde 23 oranında büyüdü. Farklı seçenekleri barındıran bellek çözümleri grubunun büyüme oranı ise yüzde 37 olarak gerçekleşti. Altı çekirdekli Coffee Lake işlemcilerin çıkışı da Intel’in işlemci birimini önümüzdeki dönemde yukarıya çekebilir.