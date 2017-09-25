Intel Coffee Lake S olarak da nitelendirilen 8. nesil Core işlemcilerin masaüstü sistemlere özel çeşitlerini 5 Ekim’den itibaren yurt dışında satışa sunmaya başlıyor. Sunulacak ilk ürünler arasında altı çekirdekli, ana akım kullanıcı kitlesine hitap eden Core i5 CPU’lar ve şirketin belirttiğine göre, şimdiye kadarki en iyi oyun deneyimini sunan Core i7 işlemci seçeneği de bulunuyor.

Öncelikle Intel Core i7-8700K’den bahsedelim. Turbo Boost 2.0 aracılığıyla 4.7 GHz’e kadar turbo boost imkanı sağlayan bu model altı çekirdek ve 12 yürütme birimli bir CPU barındırıyor. 3.7 GHz saat frekanslı ve 12 MB önbellekli modelde “K” karakteri hız aşırtma kilidinin açık olduğu anlamına geliyor. TDP değeri ise 95 W olarak veriliyor.

Dört çekirdekli Intel Core i7-7700K ise, Kaby Lake tabanlı seleflerine göre, Gears of War 4’te yüzde 25’e varan oranda daha yüksek çerçeve hızına ulaşıyor. PlayerUnknown’s Battlegrounds’da çok ağır yük altında oynarken, yayın veya kayıt yaparken ise, yeni yonga selefine göre yüzde 45 oranında daha hızlı çalışıyor.

Yeni i7-8700K 359 dolarlık tavsiye edilen satış fiyatıyla çıkacak. Hız aşırtmayı desteklemeyen, 3.2 GHz saat frekansı, 4.6 GHz turbo frekansı ve 65W TDP değerli versiyon ise 303 dolarlık fiyattan satışa sunulacak.

Core i5 seçeneklerine geçtiğimizde ise, bu serinin başını 3.6 GHz temel saat ve 4.3 GHz turbo frekanslı, altı çekirdek ve altı yürütme birimli, 9 MB önbellek ve 95W TDP barındıran Core i5-8600K yer alıyor. Bunun fiyatı da 257 dolar olarak belirlendi.

Core i5-8400’de ise temel saat frekansı 2.8 GHz’ye, turbo boost frekansı da 4 GHz’e düşüyor. TDP de 65W değerinde. Bu işlemci de 182 dolara satılacak.

Dört çekirdekten altı çekirdeğe çıkan Core i5 işlemcilerin yanı sıra, giriş seviyesi Core i3 CPU’larda da dört çekirdeğe doğru gidiş var. Önceki nesil işlemcilerde Core i3’te çift çekirdekli işlemcileri görüyorduk.

Intel’in dört çekirdekli ve dört yürütme birimli Core i3 serisi işlemciler de çıkarıyor. Serinin başını Core i3-8350K çekiyor, bu modelin 4 GHz temel frekansı, 6 MB önbelleği ve 91W TDP değeri bulunuyor. Onu takip eden Core i3-8100’de ise temel saat frekansı 3.6 GHz’E, TDP de 65 W’ye düşüyor. Bunlarda turbo-boost özelliği bulunmazken sırasıyla 168 dolar ve 117 dolar olarak fiyatlandırılıyor.

Intel 8. nesil CPU’lar ile daha iyi hız aşırtma performansı vadediyor. Bunlar çekirdek başına hız aşırtma ve aralarında gerçek zamanlı bellek gecikme kontrolü ve genişletilmiş PLL trim kontrollerinin olduğu çeşitli özellikleri sunuyor.

Tüm bu yeni nesil işlemciler Intel’in Z370 yongasetini kullanan yeni bir anakarta ihtiyaç duyacak. Şirket bunun altı çekirdekli işlemcilerin optimum performans seviyelerine ulaşması için gerekli olan iyileştirilmiş güç dağıtım sistemini sunuyor. Yani, eğer sisteminizde bu yeni yongalardan bir tanesini istiyorsanız, o hâlde anakartınızı da değiştirmelisiniz.

Bu yeni işlemciler gelecek hafta perşembe gününden itibaren yurt dışında satışa sunulmaya başlanacak. Yani, Intel’in altı çekirdekli ve nispeten uygun fiyatlı işlemcilerini isteyenlerin fazla beklemesi gerekmeyecek.

Intel, işlemci sayısını artırarak çok çekirdekli AMD Ryzen CPU’larının kaptığı ilginin bir kısmını geri kazanmayı da amaçlıyor.