Hız ve dayanıklılık konusunda daha üstün olan SSD’ler giderek ucuzluyor. Samsung veya benzeri şirketlerin yüksek kapasiteli SSD’lerini piyasada 400-500 TL bandında bulmak mümkün oluyor. Intel’in pazara getireceği yeni bir teknoloji ise işleri değiştirebilir gibi görünüyor.

Yeni Intel SSD 545s, 64 katmanlı TLC 3D NAND teknolojisini temel alıyor. Bu sayede daha az yongaya daha fazla veri sıkıştırılabiliyor. Ayrıca bu, yüksek kapasiteli ve hızlı SSD’lere kapı açacak, profesyonel seviyede performansı daha makul seviyelerde elde edilebilir kılacak.

Intel’in başlangıç seviyesindeki 545s modeli 179 dolarlık fiyat etiketini taşıyor ve 512 GB kapasite sunuyor. Bu sürücünün Intel’in benzer fiyat aralığında konumlandırılmış 540s modelinden farkı düzenli yazma hızı oluyor. Bu bir SATA sürücüsü olduğu için, sürücü gerçek dünya koşullarında SATA mertebesindeki hızlarla sınırlanıyor. M.2 NVMe versiyonunun da bu yılın ilerleyen aylarında gelmesi bekleniyor. SATA versiyonuna ait benchmark testlerini Anandtech‘te bulabilirsiniz.

Yurt dışında 500 GB kapasiteli SSD’leri 150 dolar civarında fiyattan bulmak mümkün oluyor. 30 dolar daha fazla para verip 64 katmanlı 3D NAND bir ürün almak abartılı olabilir, ancak Intel’in yeni sürücüsü de eninde sonunda Samsung ve benzeri şirketlerin ürünleriyle boy ölçüşür seviyeye gelecektir.