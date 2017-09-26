Kullanıcı sayısını 800 milyona taşıyan Instagram, bu kalabalık ekosistemde güvenli ve pozitif bir ortam olma özelliğini korumak adına adımlar atmaya devam ediyor. Şirket bu doğrultuda hazırladığı yeni araçlarını görücüye çıkardı. Instagram yorum kontrolleri, nezaket etiketleri ve canlı videolar için anonim ihbar özelliğini duyurdu.

Yeni özellikleri bir blog yazısıyla anlatan Instagram’ın kurucusu ve CEO’su Kevin Systrom, yazısında şu ifadeleri kullandı: “En başından bu yana, Instagram’ı herkes için samimi bir topluluk haline getirmeye çalıştık. Kullanıcılarımız 800 milyona ulaştı ve bunların 500 milyonu Instagram?ı her gün kullanıyor. Güvenlik ve nezakete olan bağlılığımızı güçlendirmek, her zamankinden daha önemli. Bu konuda henüz yolun başındayız ve tüm kullanıcılarımıza eleştiri ve tacizden arınmış, güvenle kendileri olabilecek bir toplum oluşturmak istiyoruz.”

Instagram’ın bu yolculuk çerçevesinde sunduğu ilk özellik yorum kontrolleri oluyor. Instagram yorum kontrolleri ile kullanıcılarına yaptıkları paylaşımların altında gerçekleşen sohbetler üzerinde daha fazla söz sahibi olma imkânını sunuyor. Şirket bu amaç doğrultusundaki ilk adımlarını geçtiğimiz yıl atmıştı. Instagram hesabı herkese açık olan kullanıcılar, bundan böyle fotoğraflarına kimlerin yapabileceğine karar verecek. Bunun için kullanıcılara “Herkes”, Sadece Takip Edilenler ” veya “Beni Takip Edenler” gibi seçenekler arasında seçim yapılabilecek. Hesapları gizli olanlar yorumlarını takipçilerine, hesapları açık olanlar ise herkese kapatabilecek.

Instagram yorum kontrolleri dışında araçlar da sunuyor

Instagram yorum kontrolleri dışında başka yeni araçlar da sunuyor. Bu araçlardan biri “Nezaket Etiketleri” ismini taşıyor. Nezaket etiketleriyle kalp şeklindeki koleksiyonu kullanarak fotoğraflar ve videolar görsel bir nezaket ifadesine dönüştürülebilecek. Bir hikayede nezaket etiketi görüldüğünde etiketin üzerine dokunarak kimin oluşturduğu öğrenilebilecek. Canlı videolar için anonim ihbar özelliğiyse insanlara ruh sağlığına yönelik bir destek sağlıyor. Birinin canlı bir video sırasında zorluklarla yüzleştiği veya desteğe ihtiyaç duydukları görüldüğünde, anonim olarak bildirilebiliyor. Bu kişi bir yardım hattıyla görüşme, arkadaşıyla iletişime geçme veya diğer ipuçları ve destek olanaklarını görme gibi yardım seçeneklerinin yer aldığı bir mesaj görüyor. İhbar aracına yorum çubuğunun yanındaki üç nokta ikonuna dokunulduğunda erişiliyor.