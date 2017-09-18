Instagram’da her kullanıcının dikkatini çekmeyecek cinsten, küçük ama kullanıcı deneyimi bakımından önemli olarak sayılabilecek bir değişiklik gerçekleştirildi. Bundan böyle fotoğraf ve video paylaşım uygulamasında otomatik olarak oynatılan videoların sesi kapalı olacak. Ancak ses bir kere açıldıktan sonra oturum kapatılana kadar açık kalmaya devam edecek. Instagram ses ayarı konusunda yaptığı değişikliği tüm kullanıcılarına dağıtmaya başladı.

Kullanıcılar bir video sırasında ekrana dokunup videoları sessize aldığında arkadan gelen videolar da sessiz biçimde oynatılacak. Bu ayar da oturum kapatılana kadar muhafaza edilecek.

Bu özelliğin kullanıcılara sağlayacağı faydalar konusunda akıllara çeşitli sorular gelebilir. Instagram kullanıcılarının her video için ayrı ayrı ses açıp kapatmaktan hoşnut olmadığı yönünde şikayetler daha önce gündeme gelmişti. Dolayısıyla ilk etapta kullanıcı deneyiminde küçük ancak önemli bir değişikliğin yapıldığı söylenebilir. Instagram’ın hikaye özelliğinde ise ses telefonun varsayılan ayarına göre duyuluyor. Yani kullanıcının telefonu sessizdeyse Instagram hikayeleri de sessiz biçimde oynatılıyor.

Instagram ses ayarı değişikliğini koruyarak reklam verenlere yardımcı oluyor

Instagram ses ayarı konusunda yaptığı değişiklikle reklam verenlere de önemli bir avantaj sağlamış oluyor. Bu değişiklikle birlikte Instagram’a verilen video reklamların sesleri açık biçimde oynatılması ihtimali biraz daha artıyor. Bu da şirketlerin Instagram’a reklam gösterimi için daha fazla para dökebileceği anlamına geliyor. Instagram reklam verenleri cesaretlendirmek için kısa süre önce başka değişiklikler de yapmıştı.

Instagram ses ayarı değişikliğini koruyarak bazı kullanıcılarını ve reklam verenleri sevindirse de, bazı kullanıcılarını da üzmüş olabilir. Bir videoda sesi açanların beklenmedik bir anda başka bir ses duymaktan rahatsız olması ihtimaller arasında yer alıyor. Ancak videonun Instagram’daki yeri giderek büyüdüğü için bu değişimi doğal karşılamak gerekiyor.