Instagram paylaşım kaydetme özelliğini geçtiğimiz aralık ayında kullanıma sunmuştu. Fotoğraf ve videolar, sağ alt köşelerinde bulunan yer imi ikonuna dokunulduğunda uygulamanın “Kaydedilenler” bölümünde saklanabiliyor. Kullanıcılar sakladıkları içerikleri sadece kendileri görüyor. Profilin bu kısmına takipçiler erişemiyor. Instagram kaydedilen paylaşımlar bölümünün tasarımında kullanıcıların işini kolaylaştıracak bir değişikliğe gidiyor.

Instagram kullanıcıları bundan böyle kaydettikleri fotoğraf ve videoları koleksiyon formatında düzenleyebilecek. Kaydedilenler bölümündeki bir fotoğraf veya videonun üzerine dokunulduğunda kullanıcıların karşısına yeni bir koleksiyon oluşturma veya paylaşımı mevcut bir koleksiyona ekleme gibi yeni seçenekler çıkıyor. Instagram söz konusu özelliğin dağıtımına bugün itibarıyla başladı.

Tıpkı kaydedilen paylaşımlar gibi, Instagram koleksiyonları da kullanıcılara özel kalmayı sürdürecek. Kullanıcılara koleksiyonlarını paylaşmak için şimdilik bir seçenek sunulmuyor.

Instagram kaydedilen paylaşım düzenleme özelliğiyle Pinterest’in sahasına giriyor

Kaydedilen paylaşımlardan koleksiyon oluşturma özelliği, akıllara Pinterest’i getiriyor. Instagram’ın bu koleksiyonları paylaşılabilir kılması durumunda Pinterest ile rakip haline geleceğini söylemek de yanlış olmayacaktır.

Instagram, esinlendiği özellikleri başarıya ulaştırma konusunda çatı şirketi Facebook’tan daha yetkin olduğunu Hikaye özelliğinde göstermişti. Şirketten yapılan açıklamada, paylaşım kaydetme özelliğinden kullanıcıların yüzde 46’sının yararlandığı belirtildi. Koleksiyonlarla birlikte bu sayının artması amaçlanıyor.