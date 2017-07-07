Instagram Hikayeleri’ne fotoğraf ve video ile yanıt verilebilecek

Birinci yaşını kutlamaya hatırlayan Instagram Hikayeleri, kısa süre içinde esin kaynağı olan Snapchat’in hikaye özelliğini geride bırakmayı başarmıştı. Buna rağmen özelliği yenilemeyi ihmal etmeyen Instagram, kullanıcılarına izledikleri hikayelere fotoğraf veya video ile yanıt verme imkanını sunmaya başladı. Daha öncesinde Instagram kullanıcıları izledikleri hikayelere sadece yazılı mesajlarla karşılık verebiliyordu.

Artık kullanıcılar Instagram üzerinde hikaye izlerken ekranın alt kısmında bir kamera butonu görecek. Bu butona dokunan kullanıcılar fotoğraf çekebilecek, video kaydedebilecek veya Boomerang oluşturabilecek. Kullanıcılar diledikleri takdirde hikayedeki görseli de küçülterek verdikleri yanıtın üzerine yerleştirebilecek.

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Hikayelere verilen yanıtlara çıkartmalar veya filtreler de eklenebilecek. Gönder tuşuna basıldıktan sonra yanıt, hikayeyi paylaşan kişiye iletilecek. Hikaye sahipleri gelen yanıtları gelen kutularında kendi hikayelerinin küçük bir resmi eşliğinde görebilecek.

Instagram Hikayeleri her gün 250 milyon kişi tarafından kullanılıyor

Instagram Hikayeleri, sosyal ağın en popüler özelliklerinden biri olmayı sürdürüyor. Son açıklanan rakamlara göre, özelliği her gün 250 milyon kişi kullanıyor. Bu rakam Snapchat’in toplam kullanıcı sayısının üstünde yer alıyor. Instagram’ın canlı yayın özelliği de hikayeler kadar ilgi görmüyor. Sosyal ağın hikaye özelliğini ne kadar öne çıkardığını düşününce bu duruma çok da şaşırmamak gerekiyor.