Instagram eklediği anket özelliği sayesinde Hikayeler’i biraz daha çekici hâle getiriyor. Kullanıcılar hikaye paylaşımı hazırlarken Anket çıkartmasını seçenekler arasında görecekler. Instagram, bu özellik sayesinde insanlar ilk defa direkt mesajlaşma dışında Instagram Hikayeler üzerinden başkalarıyla direkt olarak temasa geçebileceklerini söylüyor. Bu özellikler sayesinde insanların arkadaş ve takipçileriyle iletişime geçmesinin daha da kolaylaştırılması amaçlanıyor.

Hikayelerde çift seçenekli bir anket paylaşmak ve eşzamanlı olarak geri bildirim almak için aşağıdaki adımları atmanız yeterli olacak:

– Hikayeniz için bir fotoğraf ya da video çektikten sonra anket çıkartmasını seçin ve istediğiniz yere yerleştirin; kendi sorunuzu yazabilir ve hatta anket seçeneklerini kişiselleştirebilirsiniz.

– Anketinizi paylaştıktan sonra arkadaş ve takipçileriniz hemen oy vermeye ve eşzamanlı sonuçlar görmeye başlayabilir. Birisi anketinize cevap verdiğinde, herhangi bir zamanda hangi cevabın önde olduğunu görebilecek.

– Kendi anket sonuçlarınızı görüntülemek için izleyiciler listesini yukarı çekerek açın. Yalnızca hangi seçeneğin kaç oy aldığını değil, kimin hangi seçeneğe oy verdiğini de görebileceksiniz.

Yeni eklenen anket çıkartmalarının yanı sıra, Instagram göz damlası aracı da ekliyor. Bu araç fotoğraflarınızdan renkleri alarak metin ve fırçalarda kullanıyor. Ayrıca şu an için sadece iOS uygulamasıyla sınırlı olan bir hizalama aracı geliyor. Bu da metin ve çıkartmaların fotoğraflarda düzgün şekilde merkeze alınmasına yardımcı olacaktır.