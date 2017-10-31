Instagram hikaye özelliği için stop-motion kamera aracını test ediyor

Instagram hikaye özelliğini geliştirmeye yönelik çalışmalarında frene basmayacak gibi görünüyor. Geçtiğimiz hafta Superzoom isimli kamera aracını kullanıma sunan şirket, şimdi de yeni bir aracı test etmeye başladı.

Yeni test edilen araç ise stop-motion tekniğini uygulamayı sağlayan bir kamera. Kullanıcılar bu kamera ile seri hâlinde çok sayıda kare yakalayabilecek. Ardından bu kareler Instagram tarafından birleştirilecek ve kullanıcılar tarafından GIF animasyonu olarak hikaye modu içinde paylaşılabilecek.

Stop-motion kamera ile kullanıcılar seri olarak fotoğraf çekebiliyor. Ancak kareler üzerinde tek tek düzenleme yapılamıyor. Çekimin bitmesinin ardından ekrandaki “Tamam” yazısına dokunulduğunda standart hikaye düzenleme araçları kullanıcıların karşısına çıkıyor. Bu araçlarla hikayelere çıkartma veya metin eklenebiliyor. Son dokunuşların ardından GIF animasyonu hikaye bölümü üzerinden yayınlanabiliyor.

Instagram hikaye özelliğinde deneylere yöneldi

Instagram hikaye özelliğinin hem kendisinde hem de alt özelliklerinde Snapchat’ten esinlenerek hareket etmişti. Ancak hikaye özelliğinin hatırı sayılır bir kullanıcı kitlesine ulaşmasıyla birlikte şirket, biraz daha deneysel bir yaklaşım içine girmiş gibi görünüyor. Boomerang ile bu yaklaşımın ilk örneğini sergileyen ve başarılı olan Instagram, Superzoom ile deneylerden vazgeçmeyeceğini göstermişti. Hâli hazırda test edilen stop-motion kameranın tüm kullanıcılara açılıp açılmayacağı ise henüz belirsizliğini koruyor.