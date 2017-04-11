Instagram Direct’te kalıcı ve geçici mesajlar bir arada gösteriliyor

Instagram mesajlaşma özelliklerini basitleştirdi, böylelikle tüm sohbetlere ve etkileşimlere aynı yerden erişim mümkün hâle geldi.

Şimdiye kadar kalıcı ve geçici mesajlar Instagram Direct içinde iki farklı noktada bulunuyordu; geçici mesajlar ekranın üst kısmında, kalıcılar ise alt bölümde gösteriliyordu. Ancak bugün itibarıyla geçici mesajlar da doğrudan kalıcı sohbet dizilerinin içinde gösteriliyor. Bunlar yine fotoğraf veya video görüntülendikten sonra kaybolacak, ancak bir şeylerin paylaşılmış olduğunu gösteren küçük bir not da gösterilecek.

Bu sadeleştirmedeki amaç insanların sohbetlerini daha rahat şekilde sürdürmesi, sohbet çok fazla sayıda kaybolan mesaj içerse de bu kural değişmiyor.

Instagram geçtiğimiz kasım ayında Direct bölümüne geçici mesajları eklemişti. Bu değişiklik insanların geleneksel mesajlaşma stilini daha çok sevdiğinin fark edilmesi şeklinde yorumlanabilir. Böylelikle Instagram Direct bölümünde bundan böyle ana kaynaktaki gibi, geçici fotoğraf veya video mesajların gösterildiği bir Hikâyeler çubuğu olmayacak.

Instagram Hikâyeler ve geçici mesajlaşma özelliklerinin daha fazla insanın bu uygulamayı bir mesajlaşma uygulaması gibi kullanmaya başlamasını sağladı gibi görünüyor. Instagram’ın söylediğine göre Direct ayda 375 milyon kullanıcıya ulaştı, kasım ayındaki 300 milyon kullanıcı sayısının üstüne çıktı. Geçtiğimiz ağustos ayında, Hikâyeler özelliği çıktığında Direct’in aylık kullanıcı sayısı 250 milyondu. Sonuç olarak geçici hikâye ve mesajlaşma özelliği Direct’e yaradı gibi görünüyor.

Instagram fotoğraflar ve videoları iletişimin ana etkeni olarak görüyor, buna bağlı olarak Direct’in kullanıcı arayüzünde bir başka küçük değişiklik yapıyor. Ekranın altında yer alan yeni mesaj butonunun yerini büyük, mavi renkte bir kamera butonu alıyor.

Facebook’un rakibi Snapchat’in özelliklerini kopyalama hamlesinin sonuçları Instagram’a olumlu yansımışa benziyor. Çoğu kullanıcı Instagram üzerinden geçici fotoğraf ve video paylaşımını benimsedi. Kısa vadede büyümeye de olumlu şekilde katkıda bulunduğu görülüyor, ancak uzun vadede durum ne yönde seyreder, bunu zamanla göreceğiz.