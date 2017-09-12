Instagram’ın hikaye özelliği, sosyal medya kullanıcılarının çok sevdiği ve sıklıkla yararlandığı imkânlar arasında bulunuyor. Bu ilginin farkına olan şirket, hikayelerin daha çok kişiye ulaşması için yeni yollar sunmayı sürdürüyor. Daha önce Keşfet sekmesinde konum ve etikete göre hikayeler gösteren sosyal ağ, şimdi de Instagram Direct adını taşıyan mesaj platformu üzerinden başka kullanıcıların hikayelerinin paylaşılmasını mümkün kılıyor.

Bir Instagram hikayesini mesaj yoluyla paylaşmak, standart bir Instagram formatını mesaj yoluyla paylaşmak kadar kolay. Ekranın sağ alt köşesinde bulunan Direct ikonuna tıklamak ve ardından hikayenin gönderileceği kişiyi seçip gönder butonuna basmak, işlemi gerçekleştirmek için yeterli oluyor. Mesaj yoluyla gönderilen hikayelerin de yüklenmelerinden sonra 24 saat içinde izlenmesinin gerektiğini hatırlatmakta fayda var.

Instagram bu sayede insanların ilginç buldukları hikayeleri rahatlıkla paylaşabilmesini amaçlıyor. Ancak hikayelerin genellikle takipçilere özgü paylaşımlar olduğunu düşününce bu kadar kolay paylaşılabilmelerinin biraz “ürkütücü” olduğu söylenebilir.

Instagram Direct üzerinden hikaye paylaşımını kısıtlama izni veriyor

Instagram profili açık olan kullanıcılarına hikayelerinin Direct üzerinden paylaşılmasını kısıtlama imkanı veriyor. Profili kapalı olan kullanıcıların hikayeleri ise mesajla gönderildiklerinde de sadece takipçileri tarafından görüntülenebiliyor. Direct üzerinden hikaye paylaşımı özelliği bugünden itibaren iOS ve Android‘de Instagram kullanıcılarına sunuluyor.