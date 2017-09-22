Instagram canlı yayın özelliğinde sunduğu deneyimi geliştirmeye yönelik adımlar atmaya devam ediyor. Popüler sosyal ağın kullanıcıları, bundan böyle servis üzerinden yaptıkları canlı yayınlarda yüz filtrelerinden yararlanabilecek.

Instagram’ın sunduğu bu destek, kullanıcılara sunulan tüm yüz filtrelerini kapsıyor. Kullanıcılar yüzlerine parıltılı yıldızlar ekleyebilecek, kedi veya tavşan görünümüne bürünebilecek. Filtreler canlı yayına başlamadan veya canlı yayın esnasında seçilebilecek. Canlı videolara yüz filtresi eklemek için ekranın sağ alt köşesindeki yüz simgesine dokunmak yeterli oluyor. Farklı bir filtreyi denemek içinse aktif olan filtrenin üzerine dokunuluyor ve ardından diğer seçenekler görülebiliyor.

Popüler sosyal ağ, canlı yayın özelliğinde de yüz filtrelerinin kullanılmasını kutlamak amacıyla özel bir filtre de sunuyor. Bu filtrede kullanıcıların yüzüne bir güneş gözlüğü de ekleniyor. Instagram’ın sunduğu bu özelliğin temelinde çatı şirketi Facebook’un satın aldığı MSQRD’in olduğunu görmek çok zor değil.

Instagram canlı yayın filtrelerini kademeli olarak dağıtacak

Instagram canlı yayın özelliğinde sunduğu yüz filtresi desteğinin dağıtımına başladı. Şirketten yapılan açıklamada, özelliğin tüm kullanıcılara ulaşmasının birkaç hafta sürebileceği belirtildi.