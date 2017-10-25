Instagram arkadaşınızla canlı yayın yapabilirsiniz

Instagram, bu yaz gerçekleştirdiği testlerden sonra, kullanıcılara bir arkadaşlarıyla canlı yayın yapma imkanı sunmaya başladı. Kullanıcılar canlı yayınlarını izlemekte olan herhangi bir kişiyi canlı yayına katılmaya davet edebilecekler.

Ne var ki, aynı anda sadece iki kişinin canlı yayın yapmasına izin veriliyor. Canlı yayın sırasında ekran iki parçaya bölünüyor. Canlı yayının sahibi misafiri yayından kaldırabilir ya da istediği bir başka kişiyi yayına ekleyebilir.

Öte yandan ikili canlı yayınların Instagram akışı içinde gösterimi de farklı olacak. Bu tarz yayınlar için tek bir canlı halka yerine, birbirinin üstüne yığılmış iki adet halka göreceksiniz. Güncelleme hem App Store hem de Google Play üzerinden yayınlandı.