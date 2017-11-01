Instagram Arapça, Farsça ve İbranice desteği sunmaya başladı

Instagram kullanıcıları bugüne kadar 24’ten fazla dilde paylaşım yapabiliyor ve yorum yazabiliyordu. Ancak bu dillerin tamamı Türkçe ve İngilizce gibi soldan sağa doğru yazılan dillerdi. Fotoğraf ve video paylaşım sitesi, bu durumu değiştirmek üzere kolları sıvadı. Instagram Arapça, Farsça ve İbranice desteğini Android üzerinde kullanıcılara sunmaya başladı.

Instagram’da dil değişikliği yapmak oldukça kolay bir işlem. Kullanıcılar uygulama içinde profil sayfalarına gidip dişli ikonuna dokunduklarında karşılarına Dil seçeneği çıkıyor. Bunun ardından tercih edilen dil değişimi gerçekleştirilebiliyor.

Yeni dil desteği, henüz çeviri özelliklerini kapsamıyor. Uygulamayı Türkçe kullananlar, Farsça bir paylaşım gördüklerinde bu paylaşım otomatik olarak tercüme edilmeyecek.

Instagram Arapça, Farsça ve İbranice konuşan kullanıcı sayısını artırmayı hedefliyor

Sağdan sola dil desteğine ilişkin konuşan Instagram kurucusu Mike Krieger, Instagram’ı dünyanın en kapsayıcı ve çeşitli platformlarından biri hâline getirmek için attıkları adımlardan dolayı gurur duyduklarını belirtti. Instagram Arapça, Farsça ve İbranice konuşan kullanıcı sayısını da bu değişiklikle artırmayı amaçlıyor. Instagram’dan önce Twitter da Arapça, Farsça, İbranice ve Urduca desteği sunmaya başlamıştı.