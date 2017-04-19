Instagram Android uygulaması çevrim dışı olarak da kullanılabilecek

Facebook geliştirici konferansı F8’de çatısı altında bulunan tüm servislere ait önemli yenilikleri kamuoyuyla paylaşıyor. Instagram da söz konusu servisler arasında yer alıyor. Yapılan yenilikler arasında göze çarpan ise Instagram Android uygulamasının çevrim dışı olarak da kullanılabilmesi oluyor.

Söz konusu yenilik, uygulamanın sürekli olarak internet bağlantısı olmadan kullanılabileceği anlamına gelmiyor. Kullanıcılar Wi-Fi veya veri bağlantısına sahipken yükledikleri paylaşımları çevrim dışıyken de görüntüleyebilecek. Bu paylaşımları beğenmek veya yorum yapmak da mümkün olacak.

Daha önce ziyaret edilen profiller de bağlantı yokken görüntülenebilecek. Buna ek olarak, Keşfet sekmesindeki içerikler de çevrim dışı olarak görülebilecek.

İnternet bağlantısı yokken fotoğraf veya videoları “Kaydedilenler” sekmesine eklemek, yeni bir paylaşım oluşturmak ve bunu taslak olarak kaydetmek de mümkün olacak. Telefon internete bağlanır bağlanmaz oluşturulan içerikler, fotoğraflara gönderilen beğeni ve yorumlar, Instagram’ın sunucularına gönderilecek.

Çevrim dışı işlevlerin Instagram Hikayeleri’ni kapsayıp kapsamayacağı konusunda şimdilik bilgi verilmezken, özelliklerin iOS uygulamasına taşınıp taşınmayacağı henüz bilinmiyor. Instagram tarafından TechCrunch’a gönderilen açıklamada, iOS uygulaması için de çevrim dışı işlevlerin değerlendirildiği belirtildi. Ancak bunun için henüz bir zaman dilimi işaret edilmedi.

Instagram Android uygulamasının çevrim dışı özellikleriyle gelişmekte olan ülkelerde daha fazla kişiye ulaşabilir

Çevrim dışı özellikler, internet bağlantısının gelişmediği ülkelerde yaşayanlar için iyi haber olarak nitelenebilir. Bu tarz hizmetler sayesinde Instagram’ın gelişmekte olan ülkelerde daha fazla kişiye ulaşması muhtemel görünüyor.