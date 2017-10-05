Instagram alışveriş özelliğini geçtiğimiz yılın sonlarında kullanıma sunmuştu. Ancak popüler sosyal ağ, paylaşımlar üzerinden alışveriş yapmayı sağlayan bu özelliğin kullanım alanını ilk etapta sınırlı tutmuştu. Satıcıların web sayfalarına giden bağlantılar barındıran bu fotoğraflar, günlük aktif kullanıcı sayısı 500 milyonu bulan Instagram’ın para kazanma potansiyelini ortaya çıkaracak araçlardan biri olarak değerlendirilmişti.

Geniş kullanıcı tabanı, Instagram’ı şirketlerin gözünde ürün satışı için uygun platformlardan biri hâline getiriyor. E-ticaret şirketi Shopify ve Instagram arasındaki işbirliğiyle binlerce satıcı, paylaşımları üzerinden ürün satabilecek. Instagram kullanıcıları fotoğraflara yerleştirilen bağlantılara tıklayarak ürün sayfalarına gidebilecek ve beğendikleri takdirde ürünü satın alabilecek. Bunun için uygulamadan çıkmaya da gerek kalmayacak.

Instagram alışveriş özelliğini 2017’nin başından bu yana ABD’de test ediyor. Satıcılar sadece yemek, kitap, elbise, oyuncak, sanat eser, elektronik ürün veya kırtasiye malzemelerini Instagram paylaşımları üzerinden satabiliyor. Hem eski hem de yeni paylaşımlarda en fazla beş ürün etiketlenebiliyor.

Instagram alışveriş özelliğini yakında herkese açacak

Instagram alışveriş özelliği için gerçekleştireceği geniş ölçekli teste katılmak isteyenleri 16 Ekim tarihine kadar değerlendirecek. Instagram’ın çözüm ortağı Shopify, test sürecinin tamamlanmasının ardından özelliğin herkese açılacağını duyurdu.