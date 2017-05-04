Imagination Technologies ve en büyük müşterisi Apple arasındaki yeni lisans anlaşması görüşmeleri çıkmaza girmişe benziyor. Imagination Technologies Apple ile olan sorunlarını nihayete erdirmek için bir anlaşmazlık çözüm prosedürü başlatmayı planlıyor.

Imagination Technologies şimdilik sorunun ne olduğu konusunda kesin bilgi vermedi. Ancak iki şirket cephesinden gelen son haberler, problemin Apple’ın Imagination Technologies’e ait GPU tasarımlarını kullanılmasıyla ilgili olduğunu gösteriyor. Cupertino merkezli şirketi kendisine ait patentleri ihlâl etmeden bir GPU tasarlamasının mümkün olmadığını düşünen Imagination Technologies, taraflar arasında anlaşmazlığın kaçınılmaz olduğu izlenimini oluşturmuştu.

Bu nedenle iki şirket arasında bir çözüm prosedürünün gündeme alınmasına fazla şaşırmamak gerekiyor. Imagination Technologies’in sorunu gayrı resmi kanallardan çözüm çabasının etkili olmaması, resmi süreci kaçınılmaz hâle getirmişe benziyor.

Imagination Technologies Apple ile arasındaki sorunun ipuçlarını geçtiğimiz ay vermişti

Apple’ın 2019 itibarıyla Imagination Technologies ile bağlarını koparmayı planladığı, geçtiğimiz ay Imagination Technologies tarafından kamuoyuyla paylaşılmıştı. Bu haberin ortaya çıkmasının ardından Imagination’ın hisseleri yüzde 70 oranında değer kaybetmişti. Apple’ın bağımsız GPU tasarımcılarıyla çalışma ihtimali, gelirinin yarıdan fazlasını Apple üzerinden elde eden Imagination için büyük bir risk olarak değerlendirilmişti.