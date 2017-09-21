Ikea, artırılmış gerçeklik uygulamasını geçtiğimiz haziran ayında Apple‘ın geleneksel geliştirici konferansı WWDC’de sergilemişti. Ikea Place adını taşıyan ARKit tabanlı uygulama, iOS 11’in yayınlanmasıyla birlikte App Store’daki yerini aldı.

Şu an için sadece ABD’deki kullanıcılar veya ABD App Store’a erişenler uygulamayı indirebiliyor. Uygulamanın kapsama alanının kısa süre içinde genişletilmesi bekleniyor.

Ücretsiz olarak indirilebilen uygulama, Apple ARKit’ten de yararlanarak Ikea’dan alınan mobilyaların evde nasıl görüneceğini görmeyi sağlıyor.

Ikea’nın artırılmış gerçeklik uygulamasını yükleyen kullanıcılar, Ikea katalogundan beğendikleri bir ürünü seçip o ürünün kameranın kadrajındaki noktada nasıl görüneceğini görebiliyor. Yerleştirilen ürünü döndürmek de mümkün oluyor.

Ikea Place uygulamasını çalıştırmak için 19 Eylül’de yayınlanan iOS 11’in yüklü olduğu bir cihaza sahip olmak gerekiyor. Teknoblog olarak iOS 11’i sizin için detaylı biçimde incelemiştik.

Ikea Place ekran görüntüleri sosyal medyada paylaşılabiliyor

Ikea Place uygulamasıyla Ikea mobilyaların evlerine yakışıp yakışmayacağını önceden gören kullanıcılar, ekran görüntüsü alabiliyor. Alınan ekran görüntüleri hızlı biçimde Instagram, Facebook veya WhatsApp’ta paylaşılabiliyor. ABD App Store’a erişimi olanlar, uygulamayı buraya tıklayarak indirebilir.