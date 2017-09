Ikea kablosuz şarj özelliğine sahip ürünlerini 2015’te görücüye çıkarmıştı. Şirket, Qi şarj özelliğine sahip ürünlerini Apple‘ın geçtiğimiz hafta yeni iPhone’larını tanıtmasının ardından yeniden hatırladı. 22 Eylül itibarıyla satışa sunulan iPhone 8, iPhone 8 Plus ve 3 Kasım’da satışa sunulacak olan iPhone X, Ikea’nın ürünlerindeki Qi kablosuz şarj standardını destekliyor. Ikea da söz konusu telefonları ve Apple’ın popüler tanıtım kalıplarını kullanarak kablosuz şarj özellikli ürünleri için yeni bir reklam kampanyası oluşturdu.

Hazırlanan reklamlarda Apple’ın “This Changes Everything” (Bu her şeyi değiştiriyor) sloganı “This Charges Everything (Bu her şeyi şarj ediyor) olarak kullanılıyor. “Think Different” (Farklı düşün) sloganı ise “Link Different” (Farklı bağla) şekline dönüşüyor.

Ikea kablosuz şarj özellikli ürün portföyünde yer lambaları, masa lambaları ve şarj ünitesi yerleştirilmiş komodinler sunuyor. Ikea’dan tekli veya üçlü kablosuz şarj üniteleri satın almak da mümkün. Reklam ajansı ACNE ile birlikte hazırlanan kampanya hakkında konuşan Ikea’nın kreatif direktörü Morten Kjær şu ifadeleri kullandı: “Ikea olarak kablosuz şarj konusunda ciddi ilerlemeler kaydettik. Yeni iPhone’ları satın alanların da lambalarımızı kullanabilecek olmasından dolayı çok mutluyuz.”

Ikea kablosuz şarj özellikli ürünlerini hatırlatmak için doğru zamanı seçti

Ikea kablosuz şarj özellikli ürünlerini yeniden hatırlatacak reklam kampanyasını başlatmak için oldukça doğru bir zaman seçti. Kablosuz şarj özelliğine sahip iPhone 8 ve iPhone 8 Plus, 22 Eylül’de raflardaki yerini aldı. Apple’ın yeni telefonları, Ikea’nın ürünlerinin cazibesini de artıracak gibi görünüyor.