Bazı raporlarda robotların iki yıl içinde 5 milyon kişinin işini elinden alabileceği iddia ediliyor. Microsoft’un kurucusu Bill Gates, bu durumun yol açacağı zararın telafi edilebilmesi için bir “robot vergisi”ne ihtiyaç duyulduğunu belirtmişti. İsviçreli otomasyon şirketi ABB ve IBM Watson arasındaki işbirliği, üretim bandındaki verimliliği artırmayı ve bu geleceği hızlandırmayı amaçlıyor.

İsviçre merkezli ABB, pek çok farklı alanda faaliyet gösteriyor. Elektrikli otomobiller için şarj istayonları inşa eden şirket, endüstriyel otomasyon sistemleri ve üretim robotları da geliştiriyor. Ancak ABB en yüksek geliri makineler ve merkezi kontrol merkezleri arasında bağlantı kuran yazılımdan elde ediyor. Büyümesini sürdürmeyi amaçlayan şirket, bunun için IBM’in yapay zekâ teknolojisi Watson’dan faydalanmayı planlıyor.

Tamamen robotlardan oluşan bir otomobil montaj hattını düşünün. İnsan müdahalesi olmadan üretim gerçekleştirilen bu hatları makinelerde yaşanması muhtemel arızaları önlemek, güvenli ve verimli operasyonu sürdürmek için gözetlemek gerekiyor. ABB’nin teknolojisi tarafından toplanan gerçek zamanlı görüntüler, Watson tarafından analiz edilecek. Böylelikle potansiyel problemler önceden tespit edilmiş olacak.

IBM Watson ve ABB işbirliği endüstriyel üretimi daha verimli hâle getirebilir

Son derece gelişmiş bir yapay zekâ sistemi olan IBM Watson ve ABB’nin 70 milyon bağlı cihazdan oluşan altyapısının buluşması durumunda endüstriyel üretim sürecinin çok daha verimli hâle gelebileceği belirtiliyor.