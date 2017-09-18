Huawei bundan kısa süre önce Apple‘ı geride bırakmış ve dünyanın en büyük akıllı telefon üreticileri listesinde ikinci sıraya yerleşmişti. Çinli üretici, Facebook üzerinde yayınladığı yeni bir videoda Apple’ı hedef tahtasına yerleştiriyor. Huawei yapay zeka konusundaki iddiasını gözler önüne seren Apple’ın iPhone’a entegre ettiği nöral motora yükleniyor. Söz konusu motor, yüz tanıma gibi yapay zekâ görevlerini yerine getiriyor.

Huawei, “gerçek” bir yapay zekâ telefonunu görmek isteyenlerin 16 Ekim’e kadar sabretmeleri gerektiğini belirtiyor. Çinli üretici söz konusu tarihte yeni amiral gemisi telefonu Huawei Mate 10’u gözler önüne serecek.

Huawei’nin reklamda kullandığı ifadeler kulağa biraz tuhaf gelse de, şirketin yapay zekâ konusunda akıllı telefon pazarının önünde olduğu iddiasının yanlış olduğunu söylemek pek mümkün değil. Yapay zekâ yongalarını telefonlara yerleştirmek şirketlere daha hızlı işlem, daha uzun pil ömrü ve gelişmiş kullanıcı güvenliği konusunda avantaj sağlıyor. Huawei, geçtiğimiz ay gerçekleştirilen IFA 2017‘de “Nöral İşlem Birimi”ne (NPU) sahip Kirin 970 adını taşıyan işlemcisini tanıtmıştı.

Tıpkı Apple’ın nöral motoru gibi, NPU da telefonun yonga seti içinde özel yapay zekâ görevlerini yerine getiren işlemci çekirdeklerinden oluşuyor. Ancak Huawei yapay zeka entegrasyonu konusundaki çalışmalarını daha derine taşıyacak gibi görünüyor. Geçtiğimiz yıl tanıtılan Mate 9’da kullanıcı alışkanlıklarını otomatik öğrenme yardımıyla işletim sistemine öğreten Huawei, gerektiğinde işlemci gücünü ve belleği de en sık kullanılan görevlere aktarabiliyor. Bu özelliklerin işleyişi konusunda akıllarda bazı soru işaretleri kalsa da, Huawei’nin yapay zekâyı sistem geneline yayması açısından önem taşıyor.

Huawei yapay zeka konusunda neler sergileyecek?

Çinli üreticinin “gerçek yapay zekâ telefonu” terimiyle kastettiklerinin sadece donanım ile sınırlı kalmaması ve otomatik öğrenmeden yararlanan yazılım çözümlerini de kapsaması muhtemel görünüyor. Huawei yapay zeka konusundaki yeni hünerlerini 16 Ekim’de sergileyecek.