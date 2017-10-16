Huawei uzun süredir devam eden bekleyişe son verdi ve yeni akıllı telefonları Mate 10 ve Mate 10 Pro’yu görücüye çıkardı. İki telefon arasındaki benzerlikler fazla olsa da, bazı önemli farkların varlığı da gözden kaçmıyor. Huawei Mate 10 ve Mate 10 Pro arasındaki benzerlik ve farkları sizler için sıraladık.

Huawei Mate 10 ve Mate 10 Pro karşı karşıya: Tasarım

Hem Mate 10’un hem de Mate 10 Pro’nun seleflerine kıyasla ciddi bir dönüşüm geçirdiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Öncelikli olarak, her iki telefonun da arka panelini kaplayan 6H dayanıklı cam dikkat çekiyor. Huawei, söz konusu camın çizilmelere karşı da dayanıklı olduğunun altını çiziyor.

İkilinin daha gelişmiş modeli olan Mate 10 Pro’nun ön yüzünde herhangi bir tuş bulunmuyor. Bu tercihle telefonu iPhone X, Galaxy S8 ve Galaxy Note 8 gibi cihazlara daha yakın hâle getiren Huawei, parmak izi tarayıcısını da arka panele yerleştirmeyi seçmiş. Mate 10’un önünde ise aynı zamanda parmak izi tarayıcısı işlevi gören ana ekran tuşu bulunuyor. Yine de, her iki modelde de ekranın etrafındaki çerçevenin oldukça ince olduğunu belirtmek gerekiyor. Mate 10’da parmak izi tarayıcısının yerleştirildiği alan, Mate 10 Pro’da logoyu yerleştirmek için kullanılmış.

Mate 10 Pro, suya ve toza dayanıklılık konusunda IP67 sertifikası taşıyor. Mocha Kahverengi ve Roze Altın renk seçenekleri her iki modelde de sunuluyor. Şampanya Sarısı ve Siyah seçenekleri sadece Mate 10’da bulunuyor. Geceyarısı Mavisi ve Titanyum Grisi ise Mate 10 Pro’nun özel renk seçenekleri olarak potansiyel kullanıcıların karşısına çıkacak.

Huawei Mate 10 ve Mate 10 Pro karşı karşıya: Ekran

Mate 10 Pro, 18:9 görüntü oranına sahip 6 inç OLED ekran taşıyor. Söz konusu ekran 2160 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip. Neredeyse çerçevesiz olan bu ekran, cihazın ön yüzünün büyük kısmını kaplıyor. 18:9 görüntü oranı ve OLED panelle Huawei’nin yeni amiral gemisi, pazardaki eğilimlere bağlı kalıyor. Samsung, Google, LG ve Apple gibi şirketlerin hepsi, 2017 model amiral gemilerinde benzer tercihler yapmıştı.

Mate 10’da ise 16:9 görüntü oranına sahip 5.9 inç LCD ekran bulunuyor. Bu ekran 2560 x 1440 piksel çözünürlüğe sahip. 5.9 inç büyük bir boyut olsa da, Huawei’nin kenarları mümkün olduğunca ince tutmuş olması dikkatlerden kaçmıyor. Yine de, üst ve alt kenar nedeniyle Mate 10, Mate 10 Pro’dan daha fazla alan kaplıyor.

Her iki telefonun ekranı da HDR10 desteği sunuyor. Böylelikle Netflix gibi platformlardaki HDR içeriklerin telefonlar üzerinden izlenmesi mümkün oluyor. İki telefon 730 nit ile parlaklık seviyesi konusunda da aynı yerde duruyor.

Huawei Mate 10 ve Mate 10 Pro karşı karşıya: Donanım ve Yazılım

Her iki telefonun kalbinde de Huawei’nin kendi üretimi olan 2.4 GHz Kirin 970 yonga seti bulunuyor. Mali G72 grafik işlemcisi de söz konusu setin parçaları arasında yer alıyor. Mate 10 Pro’da bu işlemciye 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Ancak bu alanı microSD kart ile genişletmek mümkün olmuyor. Mate 10’da ise Kirin 970’i 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı tamamlıyor. Mate 10’da dahili depolama alanı microSD kart ile genişletilebiliyor.

Hem Mate 10’da hem de Mate 10 Pro’da USB-C girişi bulunuyor. Mate 10 Pro, 3.5 mm. kulaklık jakı barındırmıyor. Mate 10’da ise 3.5 mm. kulaklık jakına dokunulmamış. Her iki cihazda da çift SIM desteği bulunuyor. Ancak sadece Mate 10’da ekstra yuvanın microSD kart için kullanılabildiğini belirtmekte fayda var.

Mate 10 ve Mate 10 Pro’da 4000 mAh kapasiteli pil bulunuyor. Şirketin SuperCharge adını taşıyan hızlı şarj özelliğini taşıyan bu pilleri kablosuz şarjla doldurmak ise mümkün değil.

Her iki telefon da kutularından Android 8.0 Oreo işletim sistemiyle çıkıyor. Bu işletim sistemine şirketin EMUI 8.0 kullanıcı arayüzü eşlik ediyor. Kirin 970 işlemcinin tüm imkânlarından faydalanan bir yapay zekâ motoru taşıyan telefonlar, sadece bir kabloyla monitöre bağlanıp bir masaüstü bilgisayar deneyimi sunabilecek.

Huawei Mate 10 ve Mate 10 Pro karşı karşıya: Kamera

Kamera iki telefon arasındaki farkların sıfıra indiği alanlar arasında bulunuyor. Kısacası, hangi model tercih edilirse edilsin kullanıcılara aynı kamera deneyimi vadediliyor.

Her iki telefonun arkasında da Leica’nın imzasını taşıyan çift kameralı sistem bulunuyor. Bu sistemde biri 12 megapiksel çözünürlüklü ve renkli, diğerinde ise 20 megapiksel ve monokrom iki sensör bulunuyor. Renkli sensörü optik sabitleme özelliğine ve f/1.6 diyafram genişliğine sahip 27 mm. lens tamamlıyor. Monokrom sensör de aynı lensi taşısa da, optik sabitleme özelliğini barındırmıyor.

Hem Mate 10’da hem de Mate 10 Pro’da 4’ü 1 Arada hibrit odaklama sistemi bulunuyor. Söz konusu sistem; lazer, derinlik, kontrast ve faz algılamasını bir arada sunuyor. Kirin 970’nin yapay zekâ konusundaki yeteneği ise kameranın sahne tespiti kapasitesinin otomatik öğrenmeyle gelişmesini mümkün kılıyor.

Huawei Mate 10 ve Mate 10 Pro karşı karşıya: Sonuç

Huawei Mate 10 ve Mate 10 Pro arasında fiyat bakımından büyük bir fark bulunmuyor. Mate 10, Avrupa’da 699 avro karşılığında satılacak. Mate 10 Pro içinse 799 avro ödemek gerekecek. Mate 10, ekim ayının sonunda satışa sunulacak. Mate 10 Pro ise kasım ayının ortalarında raflarda olacak. Mate 10 Pro’nun piyasaya çıkacağı ilk dalga ülkeler arasında Türkiye de bulunuyor. 6 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip Porsche Design Mate 10 da 1395 avro fiyat etiketiyle kasım ayının ortalarında satışa sunulacak.