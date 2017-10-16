Huawei Mate 10 tanıtımını canlı yayın aracılığıyla izleyin

Sabri Küstür
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Huawei, yeni nesil amiral gemisi akıllı telefonunu, nam-ı diğer Huawei Mate 10’u bugün Almanya’nın Münih şehrinde düzenleyeceği bir etkinlikte tanıtıyor.

Ayrıca şirketin Mate 10 Pro modelini de tanıtması bekleniyor. Son birkaç aydır, Huawei’nin tanıtacağı bu yeni telefonlarıyla ilgili epey fazla sızıntıya tanık olduk. Telefonun bazı önemli özelliklerini, teknik özelliklerini, hatta neye benzeyeceğini az ya da çok biliyoruz.

Huawei Mate 10 ve Mate 10 Pro modellerinden, Pro olanının büyük boyutlu, çerçevesiz, 18:9 görüntü oranlı bir ekran barındıracağı söyleniyor. Standart Mate 10’da ise 6.1 inçlik bir ekran bulunacak. Ayrıca bu telefonlar Android Oreo ile yüklü olarak gelecek.

Huawei Mate 10 tanıtımı ne zaman?

Şimdi sadece işin resmiyete dökülmesi kaldı. Yerel saatle öğleden sonra 2’de başlayacak olan etkinlik, Türkiye saatiyle 15.00 itibarıyla gerçekleşecek. Etkinliği yukarıda yer alan canlı yayın penceresi üzerinden takip edebilirsiniz.

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