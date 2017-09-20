Huawei Mate 10 ile resmen tanışmak için 16 Ekim tarihini beklemek gerekiyor. Geri sayımda kalan süre 1 aydan az olsa da, telefona dair sızıntılar devam ediyor. Bu sızıntıların sonuncusu telefon ön panelini detaylı biçimde görmeyi sağlıyor.

Mate 10’un ön panelini gösteren fotoğrafın ünlü duyumcu Evan Blass tarafından paylaşılması, gerçek olması ihtimalini yukarıya çekiyor. Oldukça büyük görünen ekranın 5.9 inç büyüklüğünde olduğu belirtilirken; üstünde ön kamera, alt kısmında da parmak izi tarayıcısının varlığı göze çarpıyor.

Here's Mate 10 in the wild, via tip. pic.twitter.com/yFzIVoxokH — Evan Blass (@evleaks) September 19, 2017

Telefonun arkasını gösteren bir fotoğraf paylaşılmadığı için Mate 10’da çift arka kameralı bir kurulumun bulunup bulunmadığını söylemek mümkün olmuyor. Ancak daha önce sızan haberlerde telefonun arkasında çift kameranın bulunduğu doğrulanmıştı. Huawei Mate 10 sızıntılarında telefonun altında USB-C girişi, üstünde ise 3.5 mm. kulaklık jakı bulunduğu iddia edilmişti.

Huawei Mate 10 Kirin 970 işlemciyle gelecek

Huawei Mate 10, şirketin kendi üretimi olan sekiz çekirdekli Kirin 970 işlemciyle birlikte gelecek. Artırılmış gerçeklik ve yapay zekâ konusunda da iddialı olacak gibi görünen Mate 10 için biraz daha sabretmek gerekiyor.