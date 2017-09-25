Huawei’nin 16 Ekim’de üç yeni akıllı telefon tanıtması bekleniyor. Etkinliğin yıldızının amiral gemisi Mate 10 olması ve telefona iki farklı versiyonunun eşlik etmesi öngörülüyor. Bunlardan birinin Mate 10 Lite olacağı geçtiğimiz hafta Çin’de gayriresmi de olsa doğrulanmıştı. Diğer modelin de Huawei Mate 10 Pro ismini taşımasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

Mate 10 ailesindeki telefonlara dair pek çok özellik de şimdiden biliniyor. Her üç telefonda da 18:9 görüntü oranına sahip ekranların bulunması söz konusu bilgilerin başında geliyor. Daha önce sızan Mate 10 Lite fotoğraflarında cihazın arkasında bir parmak izi tarayıcısı bulunduğu görülmüştü. İnternete yeni sızan ve Mate 10 Pro’ya ait olduğu iddia edilen fotoğraflarda ise parmak izi tarayıcısına rastlanmıyor.

Mate 10 Pro’ya ait olduğu söylenen bir görselde telefonun hem ön hem de arka paneli görülüyor. Ön panelin tamamı ekranla kaplanırken, arka tarafta parmak izi tarayıcısının bulunmaması gözden kaçmıyor. Ancak bu durum Mate 10 Pro’da parmak izi tarayıcısı olmadığı anlamına gelmiyor. Tarayıcının cihazda başka bir noktaya yerleştirilmiş olması da ihtimaller arasında bulunuyor.

Huawei Mate 10 Pro yüz tanıma özelliğiyle gelebilir

Eğer fotoğraflar gerçekse, bu durum Huawei Mate 10 Pro’da kimlik doğrulama için yüz tanıma teknolojisinden yararlanılacağı anlamına gelebilir. Kısa süre önce tanıtılan iPhone X ve Galaxy Note 8 kullanıcılarına bu özelliği sunuyor. Huawei’nin de benzer bir yolu tercih etmesi şaşırtıcı olmayacaktır. Bütün bunların doğru olup olmadığını görmek için 16 Ekim tarihini beklemek gerekiyor.