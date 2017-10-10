Huawei Mate 10 ile ilgili sızıntılar bir süredir etrafta dolaşıyor. Çinli üretici telefona dair bazı detayları resmi olarak paylaşsa da, özelliklerin büyük bölümü henüz şirket tarafından direkt biçimde doğrulanmadı.

Akıllı telefonda 4000 mAh kapasiteli pilin ve Huawei’nin kendi üretimi olan Kirin 970 işlemcinin bulunacağı daha önce doğrulanmıştı. İnternete sızan ve Mate 10’un tanıtıcı afişlerinden birine ait olduğu belirtilen bir fotoğraf, daha önce şirket tarafından açıklanmamış özellikleri de doğruluyor.

Mate 10’da 2160 x 1080 piksel çözünürlüklü 6.2 inçlik bir ekran bulunuyor. Akıllı telefonun arkasında Leica imzası taşıyan çift kameralı bir kurulum yer alıyor. Bu kurulumda biri 20, diğer 23 megapiksel çözünürlüklü iki lens bulunuyor. Daha önce doğrulanan 4000 mAh pil ve Kirin 970 işlemci gibi bilgiler tanıtım afişinde de bir kez daha görülüyor.

Huawei Mate 10, Çin’de yaklaşık 2400 TL’ye denk gelen bir rakam karşılığında satılacak. Mate 10 Pro için ise yine Çin’de yaklaşık 3075 TL gibi bir para ödemek gerekecek.

Huawei Mate 10 16 Ekim’de tanıtılacak

Huawei Mate 10, 16 Ekim’de resmen tanıtılacak. Akıllı telefona Pro versiyonun yanı sıra Lite versiyonun da eşlik etmesi bekleniyor.