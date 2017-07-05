Huawei Mate 10 tamamen ekranla kaplı bir ön panele sahip olabilir

Huawei Mate serisi telefonlarını genellikle sonbaharda tanıtıyor. Bu yıl tanıtılması beklenen Mate 10’un da bu gelenekte bir istisna oluşturması öngörülmüyor. Huawei Mate 10 büyük ihtimalle ekim ayında resmiyet kazanacak.

Çinli üreticinin de Mate 10 ile birlikte Samsung ve LG’nin izinden gideceği ve cihazın ön yüzünü tamamen ekranla kaplayacağı söyleniyor. Genellikle 6 inç boyutunda ekran sahip olan Mate serisi için bu tercihin oldukça yerinde olacağı düşünülüyor.

Mate 10’da JDI tarafından üretilen 2160 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip, 6 inçlik Full Active ekran panelinin tercih edilebileceği belirtiliyor. Kenar çerçeveleri oldukça ince olan bu panelin ön yüzü tamamen ekranla kaplanacak cihazlar için oldukça uygun olduğu biliniyor. Islak parmakla kullanıma da uygun olan ve üretimi başlayan panelin Sony tarafından da tercih edilebileceği söylentiler arasında yer alıyor. Sony’nin Full Active panel taşıyan amiral gemisini Berlin’de düzenlenecek IFA 2017’de tanıtabileceği söyleniyor.

Huawei Mate 10 artırılmış gerçeklik özellikleri taşıyacak

Mate 10 ile ilgili söylentiler sadece ekranla sınırlı kalmıyor. Cihazda Huawei’nin kendi üretimi olan Kirin 970 yonga setinin kullanılması bekleniyor. Çift arka kamera, üç boyut algılama, iris tarama ve artırılmış gerçeklik özellikleri de Mate 10’da bulunması muhtemel bileşen ve özellikler arasında bulunuyor. Cihazın bellek kapasitesini ve dahili depolama alanının da yüksek olması öngörülüyor.