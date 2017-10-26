Huawei Mate 10 lite hem önde hem de arkada çift lens taşıyor

Huawei yeni amiral gemisi Mate 10 ve Mate 10 Pro’yu geçtiğimiz hafta görücüye çıkarmıştı. Şirket, Mate 10 ailesinin “lite” üyesini de sessiz sedasız açıkladı. Huawei Mate 10 lite, hem arkasında hem de önünde çift lens taşıyor. Mate 10 lite, çift ön kamerasıyla özçekimlerde yüksek kalite vadediyor.

Mate 10 lite, 18:9 görüntü oranına sahip 5.9 inç ekran taşıyor. Bu ekran, akıllı telefonun ön panelinin yüzde 83’ünü kaplıyor. Mate 10 lite, Huawei’nin FullView ekran teknolojisinin kullanıldığı ilk telefonlar arasında bulunuyor.

Mate 10 lite’ın kalbinde Huawei’nin kendi üretimi olan sekiz çekirdekli Kirin 659 işlemci bulunuyor. Söz konusu işlemciye 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Mate 10 lite enerjisini 3430 mAh kapasiteli pilinden alıyor. Telefon kutusundan Android Nougat işletim sistemiyle çıkıyor. Bu işletim sistemini EMUI kullanıcı arayüzü tamamlıyor.

Huawei Mate 10 lite sanatsal fotoğraflar vadediyor

Huawei Mate 10 lite, biri 16 diğeri 2 megapiksel çözünürlüklü iki arka kamera taşıyor. Cihazın önündeki çift kameralı kurulumu ise Özçekim Tonlama Flaşı tamamlıyor. Böylelikle portre fotoğrafçılığını geliştirmeyi vadeden Huawei, daha sanatsal fotoğrafların çekilmesini de mümkün hâle getiriyor.