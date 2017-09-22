Huawei Mate 10, 16 Ekim’de gözler önüne çıkacak. Çinli üreticinin yeni amiral gemisi modeline Pro ve Lite versiyonlarının da eşlik etmesi bekleniyor. Huawei Mate 10 ve Mate 10 Pro ile ilgili detaylar bir süredir etrafta dolaşırken, serininin Lite üyesi hakkında bilinenler biraz daha sınırlı bir durumda. Ancak ünlü duyumcu Evan Blass, Huawei Mate 10 Lite ile ilgili önemli bir bilgiyi gün yüzüne çıkardı.

Akıllı telefon pazarındaki kamera yarışı her geçen gün hızlanıyor. Çift arka kameralı telefonlar artık neredeyse standart hâline gelmiş durumda. Bu da şirketleri fark yaratmak için yeni arayışlara itmişe benziyor. Evan Blass’in iddiasına göre, Mate 10 Lite’ın önünde de iki kamera bulunacak.

Mate 10 Lite’ın arkasında 16 megapiksel kameraya 2 megapiksel çözünürlüklü ikinci bir lens eşlik edecek. Ön tarafta ise 13 megapiksel kamerayı yine 2 megapiksel çözünürlüklü lens tamamlayacak. Bu da Huawei’nin P9 ile açtığı yoldan yürümeyeceğini gösteriyor. Çinli üretici P9’da telefonun arkasına aynı çözünürlüğe sahip iki lens yerleştirmişti. Ancak bu lenslerden bir tanesi monokrom sensör taşıyordu. Huawei Mate 10 Lite, önüne yerleştirilecek çift kameralı kurulum sayesinde alan derinliğine sahip özçekimler gerçekleştirmeyi mümkün kılacak.

Huawei Mate 10 Lite 5.9 inç ekran taşıyacak

Huawei Mate 10 Lite, FHD+ çözünürlüklü 5.9 inç ekran taşıyacak. Bu ekran, akıllı telefonun ön yüzünün yüzde 83’ünü kaplayacak. 2.36GHz Kirin 659 işlemci, 4 GB RAM ve 3340 mAh pil de telefonun diğer bileşenleri arasında sayılıyor. Mate 10 Lite’ın ABD’de 455 dolar karşılığında satılacağı söyleniyor.