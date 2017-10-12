Huawei’nin bir alt markası olan Honor yeni orta segment Android telefonunun duyurusunu gerçekleştirdi. Öncelikle Çin pazarında göreceğimiz bu akıllı telefonun ilerleyen aylarda diğer ülkelerde de satışa sunulması bekleniyor.

Honor 7x adını taşıyan bu yeni telefonda 5.93 inç, 18:9 görüntü oranlı, 2160 x 1080 piksel çözünürlüklü, neredeyse sıfır çerçeveli bir ekran bulunuyor.

Telefonu Huawei’nin üretimi olan Kirin 659 işlemci çalıştırıyor. 4 GB RAM de bu orta segment telefon için gayet yeterli görünüyor. 32 GB, 64 GB ve 128 GB’lık dahili depolama alanı seçeneklerinin yanı sıra microSD kart yuvasıyla depolama alanını daha da genişletmek mümkün oluyor.

Telefonun arkasında biri 16 megapiksel, diğeri 2 megapiksel çözünürlüklü iki kamera bulunuyor. Aynı zamanda arkada parmak izi sensörü de bulunuyor. Önde de 8 megapiksel çözünürlüklü ikinci bir kamera görüyoruz.

Honor 7x’in suya ve toza dayanıklılığı IP67 sertifikasıyla belgeleniyor. Telefonda 3340 mAh kapasiteli pil bulunuyor.

Android 7.1 Nougat ile yüklü olarak gelen bu telefonun mavi, siyah ve altın olmak üzere üç farklı renk seçeneği mevcut olacak. Her üç seçenek de 17 Ekim’de Çin’de piyasaya sunulacak. Satış fiyatı ise 1300 (718 TL) ile 2000 yuan (1105 TL) arasında değişiyor.