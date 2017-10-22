Huawei gelecek yıl katlanabilir telefon çıkarmayı planlıyor

Huawei ZTE’den rol çalmak istiyor. Birkaç gün önce ZTE Axon M adını taşıyan, çift ekranlı bir akıllı telefon tanıtmıştı. Şimdi de, hafta başında Mate 10 akıllı telefon serisini tanıtan Huawei’nin kendi katlanabilir telefonunu çıkarmaya hazırlandığını öğreniyoruz.

CNET’in belirttiğine göre, bu telefon gelecek yıl içinde çıkabilir. Eğer söylentiler doğruysa, bu telefonun Samsung’un dedikodusu sıklıkla yapılan Galaxy X adlı katlanabilir telefonuyla aynı zamanlarda çıkması bekleniyor.

Görünen o ki, 2018’in yükselen değerlerinden bir tanesi katlanabilir yapıdaki akıllı telefonlar olabilir. Huawei CEO’su Richard Yu’nun CNET’e verdiği demece göre, şirketin elinde katlanabilir cihazın çalışan bir örneği var, ancak şu anda hâlâ geliştirme çalışmaları devam ediyor. Ayrıca tasarım ve esnek ekran teknolojisi taraflarında birtakım iyileştirmelere ihtiyaç duyuyor.

ZTE’nin ABD’de satacağı Axon M’in birbirine menteşeyle tutturulmuş olan iki kanada yerleştirilmiş iki adet ekranı bulunuyor. Bu iki ekran birleşerek 6.75 inçlik bir ekran oluşturuyor, ne var ki arada menteşeli yapıdan dolayı bir boşluk bulunuyor. Samsung’un yakında beklenen akıllı telefonunda ise herhangi bir menteşe olmaksızın, tek bir katlanabilir ekranın bulunması bekleniyor. Huawei de benzer bir denemeyi hayata geçirmeyi umuyor.

Yu, şu anda Huawei’nin katlanabilir telefonunda, iki ekranın arasında küçük bir boşluk olduğunu söylüyor. Ancak bu boşluktan da kurtulunmasını istediğini ekliyor. Ne var ki, söz konusu telefon dışında şu an için başka detay bulunmuyor. Yeni haberler geldikçe yayınlamaya devam edeceğiz.