Huawei akıllı telefon pazarında kendi rekorunu kırmaya yakın

Çinli üretici Huawei akıllı telefon pazarındaki performansını artırmayı sürdürüyor. Şirket, yılın ilk üç çeyreğinde 100 milyondan fazla akıllı telefon sevkiyatı gerçekleştirmeyi başardı.

Geçtiğimiz yıla kıyasla sevkiyatlarını yüzde 19 oranında artıran Huawei, 2016’nın geneline ait sevkiyat rekorunu kırmaya yakın görünüyor. Şirket, geçtiğimiz yıl toplamda 140 milyon akıllı telefon sevkiyatı gerçekleştirmişti.

Huawei’nin tüketici grubu CEO’su Yu Chengdong, söz konusu büyüme sayesinde şirketin operasyon gelirlerinin yılın ilk 9 ayında yüzde 30’dan fazla arttığını belirtti. Chendong, şirket olarak üst segment müşterilere ulaşarak orta sınıf ve premium ürünlerde büyümeyi istediklerinin de altını çizdi. Dünya genelinde 10 binden fazla çalışanlarının olduğunu hatırlatan Huawei yöneticisi, yaptıkları Ar-Ge yatırımlarıyla üst sınıfta büyümeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Huawei akıllı telefon pazarında Apple’ı geride bırakmıştı

Huawei akıllı telefon pazarında gösterdiği güçlü performansla küresel sıralamada Apple’ı geride bırakarak ikinci sıraya yerleşmeyi başarmıştı. Özellikle haziran ve temmuz aylarındaki performansı Huawei’nin çıkışında etkili olmuştu. Apple’ın yeni iPhone’larıyla bu durumu değiştirmesi oldukça muhtemel görünse de, Huawei de P10 ve P10 Pro ile üst segmente yönelik hedeflerinde ısrarcı olduğunu ortaya koyuyor.