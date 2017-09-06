Pazar araştırma şirketi Counterpoint’in yayınladığı yeni bir rapora göre, Huawei Apple‘ı geçerek dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon şirketi hâline geldi. Çinli şirket art arda haziran ve temmuz aylarında bu unvanı elde etmeyi başardı.

İlk sıra ise Samsung’a ait. Ayrıca raporda Huawei’nin ağustos satışlarının da güçlü göründüğü, bu nedenle üçüncü ayda da ikinci sırayı elde edebileceği belirtiliyor.

Raporda temmuz ayının en çok satan modelleri de sıralanıyor. İlk iki sırayı iPhone 7 ve iPhone 7 Plus alırken, Oppo’nun R11 ve A57 modelleri üçüncü ve dördüncü sırada yer alıyor. Liste Galaxy S8, Xiaomi Redmi Note 4X ve Samsung Galaxy S8+ ile devam ediyor.

Raporda Huawei’nin dünyanın en büyük ikinci markası konumuna erişmesine rağmen, en çok satan on cihaz listesinde herhangi bir modelinin yer almamasının şaşırtıcı olduğu dile getiriliyor.

Bu duruma neden olarak şirketin geniş bir cihaz yelpazesine sahip olması, gerçek anlamda bir amiral gemisi cihazın eksiliği gösteriliyor. Dağıtılmış bir portföyünün olması Huawei’ye birden fazla alanda yardımcı oluyor, ancak marka tanınabilirliği konusunda pek fazla katkıda bulunmuyor. Çinli şirketin pazar payı kazanmaya devam edebilmesi için buna ihtiyaç duyduğu da ekleniyor.