HTC kurumların sanal gerçeklik deneyimi yaşamaları için, Dubai’de düzenlenen GITEX Technology Week etkinliğinde oda büyüklüğünde bir alana VR kurulumu gerçekleştirdi. Kurulan düzenek film stüdyolarında CGI arka planlar için kurulan yeşil ekran teknolojisiyle aynı nitelikleri taşıyor. HTC Vive başlığı sayesinde kullanıcının deneyimlediği sanal gerçeklik deneyimi ekrana yansıtılabiliyor.

Gerçekleştirilecek bir dizi VR gösterimiyle birlikte sanal gerçekliğin sağlık, emlak, eğitim, seyahat gibi sektörlerde ne gibi farklılıklar yaratacağı gösterilecek. Aynı zamanda uluslararası markaların çalışanlarını eğitmek ve ürünlerini ya da servislerini daha iyi şekilde pazarlamak için VR’ı nasıl kullandıklarına yönelik vaka çalışmaları da sergilenecek.

HTC Orta Doğu Afrika Bölge Başkanı Nikitas Glykas, bölgenin dijital platformlara ayak uydurma hızının arttığını, günümüzün sanal gerçeklik teknolojilerinin çoktan kurumların ve bireylerin dünyalarını radikal şekilde değiştirecek şekilde yayılmaya başladığını söyledi.

Orta Doğu ve Afrika sanal gerçeklik teknolojileri pazarının 2020’de 6 milyar dolar gibi bir büyüklüğe ulaşacağı tahmin ediliyor. Eğitim, emlak, otomatik, kültür ve lojistik gibi çeşitli kurumsal alanlarda daha fazla uygulama ana akım seviyesine geldikçe pazarın daha da büyüyeceği tahmin ediliyor.