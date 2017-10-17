HTC U11’in takipçileri 2 Kasım’da bekleniyor

HTC 2 Kasım’da bir etkinlik düzenleyecek. Burada U11 akıllı telefonunun iki yeni versiyonunun tanıtılması bekleniyor. Şirket, Tayvan’da düzenleyeceği bu etkinlik için yerel medya mensuplarına davetiyeleri gönderdi. Davetiyede, en üstte büyük bir “U” harfi yer alıyor. Bu da HTC U serisinin toplantının ana gündem maddesi olacağını gösteriyor.

Son birkaç haftadır iki yeni telefon modelinin geleceğiyle ilgili söylentiler ortalıkta dolaşıyor. Bunlardan bir tanesi Google’ın Android One programı için hazırlanmış orta segment bir telefon. Diğeriyse, en yeni amiral gemisi telefonlarla rekabet edecek üst segment bir model olacak. Her iki telefonun da gelecek ayın 2’sinde çıkacağı kesin değil, ancak bunlardan en azından bir tanesinin görücüye çıkacağını beklemek yanlış olmayacaktır.

Son zamanlarda konuşulan iki telefondan bir tanesi U11 Life olarak anılıyor. Orijinal U11 modelinin kırpılmış bir versiyonu olarak nitelendirilen bu telefonda 5.2 inç ekran, Snapdragon 630 işlemci, 16 megapiksel çözünürlüklü ön ve arka kameraların olduğu belirtiliyor. Telefonun 3 GB RAM ve 32 GB dahili hafıza ile 4 GB RAM ve 64 GB dahili hafızalı iki farklı modelinin bulunacağı tahmin ediliyor. Sızan fotoğraflarda orijinal modelde olduğu gibi parlak mavi renkli arka yüzeyin bulunacağı görülüyor. Android One telefonu olacağı için fiyatı da nispeten daha düşük düzeyde olacaktır.

HTC’nin konuşulan diğer telefonu ise U11 Plus. Bunun da orijinal U11 modelinden daha büyük bir ekrana ve daha üstün özelliklere sahip olması bekleniyor. 2880 x 1440 piksel çözünürlüklü, 18:9 görüntü oranlı, 6 inçlik bir ekranın bu telefonda yer alması bekleniyor. Bunun dışında Snapdragon 835 işlemci, 12 megapiksel arka kamera, IP68 suya dayanıklılık gibi özellikler de konuşuluyor. Bu telefon 4 GB RAM, 64 GB dahili hafıza ve 6 GB RAM, 128 GB dahili hafıza olmak üzere iki farklı seçenekle sunulacak gibi görünüyor. Temel olarak Pixel 2 XL’e benzeyen bu telefonda Google’ın Android arayüzü yerine HTC Sense bulunacak.

Her ne kadar etkinlik Tayvan’a özel olsa da, tanıtılacak telefonların bu ülke dışında da piyasaya çıkmasını bekleyebiliriz. Bu arada 2 Kasım etkinliğinde HTC’nin sanal gerçeklik ile ilgili bazı haberleri de paylaşması bekleniyor.