HTC U11+ duyuruldu: Snapdragon 835 işlemci, 6 inç ekran

HTC de sonunda 18:9 görüntü oranına sahip ekranlı telefon sunan şirketler arasına katıldı. Uzun süredir etrafta dolaşan sızıntıların ardından resmiyet kazanan HTC U11+, adındaki artının hakkını veren bir telefon gibi görünüyor. Telefonun özellikleri U11 ile büyük ölçüde aynı olsa da, bazı noktalarda yapılan kilit dokunuşların varlığı dikkat çekiyor.

Ekrandaki değişim, göze çarpan ilk unsurlardan biri oluyor. 18:9 görüntü oranına sahip 6 inç büyüklüğündeki ekran, 2880 x 1440 piksel çözünürlük sunuyor. HTC’nin 536 ppi piksel yoğunluğuna sahip bu ekranda OLED panele geçmemesi ve Super LCD 6 panel tercihini sürdürmesi ise dikkat çekiyor.

Tayvanlı üreticinin bu kararı, OLED ekranlardaki sorunlar nedeniyle endişeli kitleler için bir tercih sebebi olabilir. DCI-P3 kalibrasyonlu ekranın iyi bir performans sağlayacağını belirten HTC, yakında yayınlanacak bir yazılım güncellemesiyle telefonun HDR 10 desteğine kavuşacağının altını çizdi.

Akıllı telefonun kalbinde Qualcomm Snapdragon 835 işlemci bulunuyor. Bu işlemciye 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. MicroSD kart desteğiyle depolama alanını büyütmek de mümkün.

HTC U11+, U11’in alüminyum ve cam arka paneli buluşturan tasarım dilinden vazgeçmiyor. Tayvanlı üretici, telefon için Seramik Siyah ve Şeffaf Siyah arka panel seçenekleri sunuyor. Ancak Şeffaf Siyah panelin sınırlı sayıda üretileceğini belirtmek gerekiyor.

Pil kapasitesi de U11’den U11+’a geçişte büyüyenler arasında yer alıyor. U11+ 3930 mAh kapasiteli bir pil taşıyor. Oldukça büyük olan bu pilin bir günü tamamlamak için yeterli olması muhtemel görünüyor.

Akıllı telefon kutusundan Android Oreo işletim sistemiyle çıkacak. Bu işletim sistemine şirketin HTC Sense isimli kullanıcı arayüzü eşlik edecek. Arayüzde tek elle kullanımı kolaylaştırmaya yönelik çeşitli dokunuşların varlığına dikkat çekiliyor. Edge Launcher adını taşıyan başlatıcı da bu dokunuşlar arasında yer alıyor.

U11+, U11’in kamera özelliklerini muhafaza ediyor. Akıllı telefonun arkasındaki 12 megapiksel çözünürlüklü kamerayı 8 megapiksel çözünürlüklü ön kamera tamamlıyor.

BoomSound HiFi ile U11’e kıyasla yüzde 30 daha yüksek ses vadeden U11+, 3.5 mm. kulaklık jakı taşımıyor. Telefonlar birlikte gelecek olan aktif gürültü önleme özellikli Usonic kulaklığın ise kaliteli bir ses deneyimi yaşatacağı belirtiliyor.

HTC U11+ Avrupa’da 799 avro karşılığında satılacak

HTC U11+, 20 Kasım’da ön siparişe çıkacak. Akıllı telefonun Avrupa’daki fiyat etiketinde 799 avro yazacak. Telefonu Birleşik Krallık’ta satın almak isteyenlerin ise 699 pound ödemesi gerekecek.