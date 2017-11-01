HTC U11 Plus ve U11 Life resmi duyuru öncesinde internete sızdı

HTC yeni U serisi telefonlarını 2 Kasım’da gözler önüne çıkaracak. Ancak resmi duyuru öncesinde internete sızan bir video, HTC U11 Plus ve U11 Life’ı bir arada gösteriyor.

Orijinal video kaldırılmış olsa da, üçüncü taraf bir kullanıcı videoyu yeniden yüklemeyi başardı. Yeniden yüklenen videoya hâlâ erişmek mümkün. Almanca dilindeki videoda U11 Plus ve U11 Life’ın tasarımları ve özellikleri hakkında fikir edinilebiliyor.

U11 Plus’ta göze ilk olarak şeffaf arka panel çarpıyor. Bu özellik daha önce güvenilir duyumcu Evan Blass tarafından dillendirilmiş, HTC de etkinlik davetiyesinde bunu doğrulayan bir ipucu vermişti. Videoda arka panelde görülen tel spirali ise U11 Plus’ta kablosuz şarj özelliğinin bulunacağı anlamına geliyor.

Arka panelde dikkat çeken bir diğer bileşen ise parmak izi sensörü oluyor. Cihazın önünün neredeyse tamamını ekran kapladığı için HTC’nin parmak izi tarayıcısını arka panele taşımasına şaşırmamak gerekiyor. Ergonomik bir noktaya yerleştirilen sensör, kullanıcılara zorluk yaşatacağa benzemiyor. Pek çok akıllı telefon üreticisi çift lensli arka kamerayı tercih etse de, HTC tek lensten vazgeçmiyor.

Google’ın yeni akıllı telefonlarından Pixel 2, HTC tarafından üretilmişti. Bu telefonda portre fotoğraf modu için donanım yerine yazılım üzerine odaklanılmıştı. U11 Plus’ta da bu yaklaşımın sürmesi muhtemel görünüyor.

U11 Plus’ta 6 inçlik bir ekran bulunuyor. Videodaki sunucu, telefonun iki elle daha rahat tutulduğunu belirtiyor. HTC’nin Edge Sense kontrol özellikleri de telefonda yerini alıyor. 4000 mAh ve 128 GB dahili depolama alanı, telefonun özellikleri arasında sayılıyor.

Videodaki diğer telefon olan HTC U11 Life’ta ise 5.2 inç Full HD ekran bulunuyor. Android One programı kapsamında olan cihaz, suya dayanıklı bir kasaya sahip. Edge Sense ve 16 megapiksel kamera da cihazın videoda bahsedilen özellikleri arasında yer alıyor.

HTC U11 Plus Avrupa’da 730 avro karşılığında satılabilir

HTC U11 Plus’ın Avrupa’da 730 avro karşılığında satılacağı söyleniyor. U11 Life’ın fiyat etiketinde ise 300 avro yazması bekleniyor. Ancak bu konudaki kesin bilgiler için de 2 Kasım’ı beklemek gerekiyor.