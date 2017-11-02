HTC U11 Life ile Android One programındaki yerini alıyor

HTC, yeni akıllı telefonu U11 Life ile Android One programındaki yerini alıyor. HTC U11 Life, U11’in orta segmentteki küçük kardeşi gibi görünse de asıl göze çarpan Android One etiketi oluyor.

Google’ın cihaz üreticilerini saf Android yüklü telefonlar üretmeye teşvik amacıyla başlattığı Android One programının hedef kitlesinde gelişmiş pazarlar dışında kalan bölgeler yer alıyor. Google böylelikle Android’i tüm faydalarını barındıran cihazların daha geniş bir kitleye ulaşmasını hedefliyor.

U11 Life ise Android One programının genel yapısından biraz daha farklı bir yerde duruyor. Telefon tasarım olarak U11’e benzese de, cam arka panelin yerini “Akrilik Likit” olarak nitelenen bir yüzey oluyor. Kasanın IP67 suya dayanıklılık özelliği ise değişmiyor.

U11 Life’ta 16:9 görüntü oranına sahip 5.2 inç ekran bulunuyor. Telefonun kalbinde Qualcomm Snapdragon 630 işlemci yer alıyor. Bu işlemciye 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor.

Akıllı telefonda 3.5 mm. kulaklık jakı bulunmuyor. Kulaklık bağlantısı USB-C girişiyle yapılıyor. U11 Life’ın kutusundan, U11 ve U11+’ta olduğu gibi, USonic kulaklıklar çıkacak. Bu kulaklığın orta segment cihazlardaki muadillerine göre yüksek ses deneyimi sağlayacağı söylenebilir.

U11 Life’ın hem arkasında hem de önünde 16 megapiksel çözünürlüklü kamera bulunuyor. Telefona ihtiyaç duyduğu enerjiyi ise 2600 mAh kapasiteli pil sağlıyor. U11 Life kutusundan Android Oreo yüklü olarak çıkacak. Ancak şirketin HTC Sense arayüzü bu işletim sistemine eşlik etmeyecek.

HTC U11 Life için iki renk seçeneği sunulacak

HTC U11 Life safir mavi ve siyah mavi renk seçenekleriyle ön siparişe çıktı. Akıllı telefon ABD’de 349 dolar karşılığında satılıyor.