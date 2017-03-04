HTC, 2017 amiral gemisi Android telefonunu tanıtmak için fazla beklememiş ve yılın ilk günlerinde U Ultra ve U Play Android telefonlarının tanıtımını gerçekleştirmişti. HTC’nin MWC 2017’deki standında başrol geçen yıl olduğu gibi yine Vive sanal gerçeklik sisteminindi. Standın akıllı telefonlara ayrılan bölümünde ise HTC U Ultra ve U Play modelleri de sergileniyordu.

HTC U Ultra ve U Play’in “Liquid” olarak adlandırılan tasarımı her iki cihazı da havalı gösteriyor. İnceltilmiş, arkaya doğru kavis yaparak kalınlaşan profil, hafif yuvarlaklığa sahip köşeler… Her ne kadar geçmiş HTC telefonlarına göre önemli farklılıklar olsa da, bu tasarımın HTC’nin elinden çıktığı belli oluyor. Her iki telefonun dış yüzeyi pürüzsüz ve parlak malzemeyle kaplı. iPhone 7’nin simsiyah modeli gibi fazlasıyla ışıldayan ve ışığı da epey yansıtan U Ultra ve U Play’in parmak izi tutma konusunda epey marifetli olduğunu söylemek gerekiyor.

Bu iki telefon içinde HTC U Ultra, bir amiral gemisi telefon olduğu izlenimini rahatlıkla veriyor. U Play ise ondan biraz daha mütevazı bir görünüm taşıyor. U Ultra’nın 5.7 inç, 1440 x 2560 piksel ekranı yüksek parlaklığa ve canlı renklere sahip. Super LCD5 ekran görsel kalite bakımından sahiplerini tatmin edecektir. Bu ekrana ek olarak, sağ üst köşede, yaklaşık 2 inçlik, 160 x 1040 piksel çözünürlüklü ikinci bir ekran daha bulunuyor. Bu ekran, tıpkı LG V20 modelinde olduğu gibi istediğiniz metni, favori kişileri veya uygulamaları, hava durumu bilgileri gibi içerikleri gösteriyor. Ayrıca müzik çalar kontrolleri de bu ikincil ekranın sunduğu özellikler arasında yer alıyor.

Ses konusunda HTC 10’da yer alan yetenekler U Ultra modeline de taşınıyor. Yüksek çözünürlüklü ses desteği sunan bu telefon, altındaki ana hoparlöre ek olarak ahize hoparlörüne yerleştirilen ikinci bir hoparlör daha içeriyor. Böylelikle stereo ses deneyimi sunuluyor. Ses şiddeti oldukça iyi, stereo etkisi her ne kadar arzu ettiğimiz seviyede olmasa da, bir akıllı telefon için iş görecek seviyede görünüyor. Bu arada U Ultra ile birlikte USB-C uçlu bir kulaklık da geliyor.

U Play ise, 5.2 inç Full HD ekranıyla büyük kardeşine göre daha az gösterişe sahip. Bu telefonda da “Liquid” tasarım var, ancak U Ultra’ya göre biraz daha sıradan görünüyor. Bu telefonda stereo ses özelliği yok, arkasında 12 megapiksel UltraPixel teknolojili kamera yerine 16 megapiksellik bir kamera geliyor. Her iki telefon da Android 7.0 Nougat ile yüklü olarak gelirken, kullanım alışkanlıklarına göre çeşitli önerilerde bulunan Sense Companion özelliği kullanıcı arayüzünün başlıca nitelikleri arasında bulunuyor.

HTC U Ultra, LG G6 ile rekabet edecek güce sahip. Ancak Samsung Galaxy S8 ile ne oranda savaşabilir, bunu şu an için bilmiyoruz. HTC U Play de şık görünüme ve tatmin edici yeteneklere sahip. Ancak bu telefon da sınıfına göre yüksek fiyatla gelebilir. Bu da onun dezavantajı olacaktır.