HTC’nin yeni bir amiral gemisi telefonu üzerinde çalıştığı bir süredir biliniyor. Şirketin arayüzde gezinmeyi kolaylaştırmak adına dokunma uyumlu bir çerçeve tasarımını tercih edebileceği söyleniyor. HTC U Ocean adını taşıması beklenen telefona ait ilk basın fotoğrafı internete sızdı.

Tayvanlı üreticinin yeni akıllı telefonunun nisan ayında tanıtılması öngörülüyor. Paylaştığı sızıntıların isabetiyle ün kazanan evleaks rumuzlu Evan Blass tarafından yayınlanan fotoğraflar, U Ocean’ın hem ön hem de arka panel tasarımını net biçimde görmeyi sağlıyor.

Telefonun resmi duyurusu yapılırken Ocean etiketinden vazgeçilebileceği ve cihazın HTC U ismiyle resmiyet kazanabileceği söyleniyor. Qualcomm Snapdragon 835 işlemci ve 2560 x 1440 piksel çözünürlüklü 5.5 inç QHD ekran barındırması beklenen telefonun kutusundan Android 7.1.1 Nougat işletim sistemiyle çıkması öngörülüyor. Bu işletim sistemine Sense 9 kullanıcı arayüzünün eşlik edeceği söyleniyor.

Telefonun kamerası konusundaki iddialar ise oldukça ilginç. Akıllı telefonun arkasında 12 megapiksel, önünde ise 16 megapiksel çözünürlüklü kamera bulunacağı iddia ediliyor. Arka kameranın piksellerinin daha büyük olacağı ve böylelikle ışığın daha iyi yakalanacağı belirtiliyor.

HTC U Ocean mayıs ayında satışa sunulacak

Telefonda 64 ve 128 GB olmak üzere iki farklı dahili depolama alanı seçeneğinin bulunması bekleniyor. Bu alanı microSD kart desteğiyle genişletmek mümkün olacak. Nisan ayı bitmeden tanıtılmasına kesin gözüyle bakılan telefonun mayıs ayında satışa sunulması öngörülüyor.